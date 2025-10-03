Telefon Tavsiyeleri - Ekim 2025

- Samsung Galaxy A16 9500TL
Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Eylül ayı videosu ile karşınızdayız.
00:00 - Giriş
00:27 - Samsung Galaxy A16
02:41 - Realme 12 4G
04:11 - Samsung Galaxy A36
05:20 - Honor 400
06:26 - Poco F7
07:40 - Honor 400 Pro
08:09 - Apple iPhone 16e
09:13 - Honor Magic 7 Pro
09:40 - Samsung Galaxy S25 Plus
10:48 - OnePlus 13
11:49 - Samsung Galaxy S25 Ultra
12:28 - Apple iPhone 17
14:27 - Samsung Galaxy Z Fold 7
16:31 - Apple iPhone 17 Pro
18:57 - Notlar Köşesi
21:00 - Yeni Gelecek Amiral Gemileri
23:59 - Kapanış
Samsung Galaxy A16 9500TL
- Ürün Linki: https://app.hb.biz/mvo2DQgaorS1
- 6.7" FHD+ Amoled 90Hz ekran
- Mediatek Helio G99 işlemci
- 6GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
- 50MP JN1 ana + 5MP SC501CS geniş
- 2MP GC02M1 makro + 13MP GC13AO ön kamera
- 5000mAh pil / 25W kablolu şarj
- Wi-Fi5, BT5.3, NFC desteği
- Yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme
- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 200g
realme 12 4G 10.000TL
- Ürün Linki: https://app.hb.biz/R7ILysNZ55CP
- 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 685 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 2.2 (microSD)
- 50MP LYT-600 OIS ana + 2MP makro arka
- 16MP ƒ/2.5 ön kamera
- 5000mAh pil / 65W şarj / adaptör dahil
- 4G, Wi-Fi 5, BT5.2, NFC, stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı Realme UI işletim sistemi
- 3 yıl güvenlik, 2 ana sürüm Android güncelleme
- IP54 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 190g
Samsung Galaxy A36 16.000TL
- Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/samsung-galaxy-a36-5g-128-gb-samsung-turkiye-garantili-74948031?magaza=samline&renk=acik-gri
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama
- 50MP IMX882 ana + 8MP GC08A3 geniş
- 5MP GC05A3 makro + 12MP GC12A2 ön kamera
- 5000mAh pil / 45W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme
- IP67 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 195g
Honor 400 19.300TL
- Ürün Linki: https://app.hb.biz/pDTp2ezM6cQR
- 6.55" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 3.1 depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş / 50MP ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 80W kablolu şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP65/66 suya toza dayanıklılık*
- Ürün kalınlığı 7.3mm, ağırlık 184g
Poco F7 26.550TL
- Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/poco-f7-12-gb-256-gb-xiaomi-turkiye-garantili-86093126?magaza=evofone&renk=siyah
- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama
- 50MP IMX882 ana + 8MP OV08F geniş / 20MP OV20B ön kamera
- 6500mAh batarya / 90W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı HyperoS işletim sistemi
- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 216g
Honor 400 Pro 34.500TL
- Ürün Linki: https://app.hb.biz/hTzcQWQV4hZ4
- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto
- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g
Apple iPhone 16e 42.000TL
- Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0DXQY6GNG
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera
- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g
Honor Magic 7 Pro 50.350TL
- Ürün Linki: https://app.hb.biz/ddu0omNLiUbp
- 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +
- 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera
- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g
Samsung Galaxy S25 Plus 51.000TL
- Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/samsung-galaxy-s25-12-gb-256-gb-samsung-turkiye-garantili-66614974?magaza=mediamarkt&renk=gumus
- 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş
- 10MP telefoto + 12MP S5K3LU ön kamera
- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi utrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm
OnePlus 13 60.000TL
- Ürün Linki: https://app.hb.biz/6RvCG22rD0YK
- 6.82" QHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 16GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP LYTIA-T808 ana + 50MP S5KJN5 geniş
- 50MP LYT-600 telefoto + 32MP IMX615 ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OxygenOS işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 4 yıl Android sürüm güncelleme
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.5mm, ağırlık 210g
Samsung Galaxy S25 Ultra 70.000TL
- Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/samsung-galaxy-s25-ultra-12-gb-512-gb-samsung-turkiye-garantili-66616334?magaza=teknonet&renk=titanyum-mavi
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş
- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto
- 12MP S5K3LU ön kamera
- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm
Apple iPhone 17 76.000TL
- Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FQFVL7G9
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A19 işlemci
- 8GB RAM / 256GB depolama
- 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka
- 18MP IMX914 ön kamera
- 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
- iOS 26 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 177g, kalınlık 7.95mm
Samsung Galaxy Z Fold7 92.000TL
- Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FGQQ1JV5
- 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran
- 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş
- 10MP S5K3K1 telefoto +
- 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış
- 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Güç tuşu parmak izi okuyucu
- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP48 suya toza dayanıklılık
- Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm
Apple iPhone 17 Pro 108.000TL
- Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FQG1C99S
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A19 Pro işlemci
- 12GB RAM / 256GB depolama
- 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş
- 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera
- 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu
- iOS 26 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 204g, kalınlık 8.75mm
