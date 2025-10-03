Kim Nerede? 314 iPhone 17 vs Xiaomi 17 karşılaştırması: Hangisi daha üstün? 177 Eylül 2025'te Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri açıklandı 160 Samsung'dan iki modele daha One UI 8.0 sürprizi
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Telefon Tavsiyeleri - Ekim 2025

    Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ekim ayı videosu ile karşınızdayız.                               

    Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Eylül ayı videosu ile karşınızdayız.

    00:00 - Giriş
    00:27 - Samsung Galaxy A16
    02:41 - Realme 12 4G
    04:11 - Samsung Galaxy A36
    05:20 - Honor 400
    06:26 - Poco F7
    07:40 - Honor 400 Pro
    08:09 - Apple iPhone 16e
    09:13 - Honor Magic 7 Pro
    09:40 - Samsung Galaxy S25 Plus
    10:48 - OnePlus 13
    11:49 - Samsung Galaxy S25 Ultra
    12:28 - Apple iPhone 17
    14:27 - Samsung Galaxy Z Fold 7
    16:31 - Apple iPhone 17 Pro
    18:57 - Notlar Köşesi
    21:00 - Yeni Gelecek Amiral Gemileri
    23:59 - Kapanış

    *Affilate iş birliği içermektedir.

    Samsung Galaxy A16 9500TL

    • Ürün Linki: https://app.hb.biz/mvo2DQgaorS1
    • 6.7" FHD+ Amoled 90Hz ekran
    • Mediatek Helio G99 işlemci
    • 6GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
    • 50MP JN1 ana + 5MP SC501CS geniş 
    • 2MP GC02M1 makro + 13MP GC13AO ön kamera
    • 5000mAh pil / 25W kablolu şarj
    • Wi-Fi5, BT5.3, NFC desteği
    • Yan taraftan parmak izi okuyucu
    • Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
    • 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme
    • Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 200g

    realme 12 4G 10.000TL

    • Ürün Linki: https://app.hb.biz/R7ILysNZ55CP
    • 6.67" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 685 işlemci
    • 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 2.2 (microSD)
    • 50MP LYT-600 OIS ana + 2MP makro arka
    • 16MP ƒ/2.5 ön kamera
    • 5000mAh pil / 65W şarj / adaptör dahil
    • 4G, Wi-Fi 5, BT5.2, NFC, stereo hoparlör
    • Ekran içi optik parmak izi okuyucu
    • Android 14 tabanlı Realme UI işletim sistemi
    • 3 yıl güvenlik, 2 ana sürüm Android güncelleme
    • IP54 suya toza dayanıklılık
    • Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 190g

    Samsung Galaxy A36 16.000TL

    • Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/samsung-galaxy-a36-5g-128-gb-samsung-turkiye-garantili-74948031?magaza=samline&renk=acik-gri
    • 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci
    • 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama
    • 50MP IMX882 ana + 8MP GC08A3 geniş 
    • 5MP GC05A3 makro + 12MP GC12A2 ön kamera
    • 5000mAh pil / 45W kablolu şarj
    • 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
    • Ekran içi optik parmak izi okuyucu
    • Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi
    • 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme
    • IP67 suya toza dayanıklılık
    • Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 195g

    Honor 400 19.300TL

    • Ürün Linki: https://app.hb.biz/pDTp2ezM6cQR
    • 6.55" FHD+ OLED 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
    • 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 3.1 depolama
    • 200MP HP3 ana + 12MP geniş / 50MP ön kamera
    • 6000mAh Si-Carbon batarya / 80W kablolu şarj
    • 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, IR, Stereo hoparlör
    • Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    • Altı yıl yazılım güncellemesi*
    • Ekran içi optik parmak izi okuyucu
    • IP65/66 suya toza dayanıklılık*
    • Ürün kalınlığı 7.3mm, ağırlık 184g

    Poco F7 26.550TL

    • Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/poco-f7-12-gb-256-gb-xiaomi-turkiye-garantili-86093126?magaza=evofone&renk=siyah
    • 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 işlemci
    • 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama
    • 50MP IMX882 ana + 8MP OV08F geniş / 20MP OV20B ön kamera
    • 6500mAh batarya / 90W kablolu şarj
    • 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR, Stereo hoparlör
    • Ekran içi optik parmak izi okuyucu 
    • Android 15 tabanlı HyperoS işletim sistemi
    • Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme
    • IP68 suya toza dayanıklılık
    • Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 216g

    Honor 400 Pro 34.500TL

    • Ürün Linki: https://app.hb.biz/hTzcQWQV4hZ4
    • 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
    • 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama
    • 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto
    • 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera
    • 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör
    • Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    • Altı yıl yazılım güncellemesi*
    • Ekran içi optik parmak izi okuyucu 
    • IP69 suya toza dayanıklılık
    • Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g

    Apple iPhone 16e 42.000TL

    • Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0DXQY6GNG
    • 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
    • Apple A18 işlemci
    • 8GB RAM / 128GB depolama
    • 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera
    • 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz
    • 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
    • iOS 18 işletim sistemi
    • IP68 suya toza dayanıklılık
    • Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g

    Honor Magic 7 Pro 50.350TL

    • Ürün Linki: https://app.hb.biz/ddu0omNLiUbp
    • 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
    • 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
    • 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +
    • 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera
    • 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
    • 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
    • USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
    • Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
    • Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
    • 7 yıl yazılım güncellemesi sözü
    • IP69 suya toza dayanıklılık
    • Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g

    Samsung Galaxy S25 Plus 51.000TL

    • Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/samsung-galaxy-s25-12-gb-256-gb-samsung-turkiye-garantili-66614974?magaza=mediamarkt&renk=gumus
    • 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
    • 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
    • 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş
    • 10MP telefoto + 12MP S5K3LU ön kamera
    • 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
    • 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
    • USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
    • Ekran içi utrasonic parmak izi okuyucu
    • Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
    • 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
    • IP68 suya toza dayanıklılık
    • Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm

    OnePlus 13 60.000TL

    • Ürün Linki: https://app.hb.biz/6RvCG22rD0YK
    • 6.82" QHD+ OLED 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
    • 16GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
    • 50MP LYTIA-T808 ana + 50MP S5KJN5 geniş 
    • 50MP LYT-600 telefoto + 32MP IMX615 ön kamera
    • 6000mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
    • USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
    • Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
    • Android 15 tabanlı OxygenOS işletim sistemi
    • 6 yıl güvenlik, 4 yıl Android sürüm güncelleme
    • IP69 suya toza dayanıklılık
    • Ürün kalınlığı 8.5mm, ağırlık 210g

    Samsung Galaxy S25 Ultra 70.000TL

    • Ürün Linki: https://www.n11.com/urun/samsung-galaxy-s25-ultra-12-gb-512-gb-samsung-turkiye-garantili-66616334?magaza=teknonet&renk=titanyum-mavi
    • 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
    • Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
    • 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
    • 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş 
    • 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto
    • 12MP S5K3LU ön kamera
    • 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
    • 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
    • USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
    • Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
    • Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
    • 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
    • IP68 suya toza dayanıklılık
    • Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm

    Apple iPhone 17 76.000TL

    • Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FQFVL7G9
    • 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
    • Apple A19 işlemci
    • 8GB RAM / 256GB depolama
    • 48MP IMX904 ana + 48MP IMX972 geniş arka
    • 18MP IMX914 ön kamera
    • 3692mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
    • 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
    • iOS 26 işletim sistemi
    • IP68 suya toza dayanıklılık
    • Ürün ağırlığı 177g, kalınlık 7.95mm 

    Samsung Galaxy Z Fold7 92.000TL

    • Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FGQQ1JV5
    • 6.5" FHD+ Amoled 120Hz birinci ekran
    • 8.0" QHD+ Amoled 120Hz ikinci ekran
    • Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
    • 12GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 depolama
    • 200MP HP2 OIS ana + 12MP IMX564 geniş
    • 10MP S5K3K1 telefoto + 
    • 10MP IMX374 iç + 10MP IMX374 dış 
    • 4400mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
    • 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
    • USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
    • Güç tuşu parmak izi okuyucu
    • Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi
    • 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
    • IP48 suya toza dayanıklılık
    • Ağırlık 215g, kalınlık kapalı 8.9mm, açık 4.2mm

    Apple iPhone 17 Pro 108.000TL

    • Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0FQG1C99S
    • 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
    • Apple A19 Pro işlemci
    • 12GB RAM / 256GB depolama
    • 48MP IMX903 ana + 48MP IMX972 geniş
    • 48MP IMX973 telefoto / 18MP IMX914 ön kamera
    • 3988mAh batarya / 40W kablolu, 25W kablosuz şarj
    • 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, Stereo hoparlör
    • USB 3.2 Gen 2 10Gbps DP Type-C portu
    • iOS 26 işletim sistemi
    • IP68 suya toza dayanıklılık
    • Ürün ağırlığı 204g, kalınlık 8.75mm

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum