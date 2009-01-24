Thermaltake, Toughpower XT serisi güç kaynaklarını duyurdu

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Yeni bilgisayar kasası Elements S'in satışına başlayan Thermaltake'de hareketlilik bitmiyor. Firma geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği yeni ürünlerini arka arkaya duyurmaya devam ediyor. Firma ilk detaylarını bir süre önce sizlerle paylaştığımız Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarını da resmi olarak duyurdu.

Modüler ve sabit kablolulu versiyonların bulunduğu Toughpower XT serisi, 650, 750 ve 850 Watt'lık modellerden oluşuyor. Yeni güç kaynağı serisinin öne çıkan detaylarının başında güç göstergeleri bulunuyor. Zira seri dahilinde kullanıma sunulan modellerin üzerinde yer alan göstergeler ile bekleme durumu, güç iyi sinyali ve güç kaynağı sıcaklığının gözlemlenebildiği bildiriliyor.

Toughpower XT serisi güç kaynakları, 140 mm'lik fan ile soğutuluyor. Ayrıca FanDelayCool teknolojisi sayesinde bilgisayar kapatıldıktan sonra dahi fan bir süre daha çalışarak komponentleri serinletmeye devam ediyor. ATX 12V 2.3 standartdıyla uyumlu olan yeni seri dahilindeki güç kaynaklarının 80 PLUS Bronz sertifikasına sahip olduğu ve %82+ seviyesinde verimlilik sağlayabildiği belirtiliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan ve yüksek performans ve dayanıklılık için yapısında Japon kapasitörlerin kullanıldığı belirtilen Toughpower XT serisi güç kaynaklarının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken, fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.