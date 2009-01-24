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Thermaltake, Toughpower XT serisi güç kaynaklarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake, Toughpower XT serisi güç kaynaklarını duyurdu
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Yeni bilgisayar kasası Elements S'in satışına başlayan Thermaltake'de hareketlilik bitmiyor. Firma geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği yeni ürünlerini arka arkaya duyurmaya devam ediyor. Firma ilk detaylarını bir süre önce sizlerle paylaştığımız Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarını da resmi olarak duyurdu.

Modüler ve sabit kablolulu versiyonların bulunduğu Toughpower XT serisi, 650, 750 ve 850 Watt'lık modellerden oluşuyor. Yeni güç kaynağı serisinin öne çıkan detaylarının başında güç göstergeleri bulunuyor. Zira seri dahilinde kullanıma sunulan modellerin üzerinde yer alan göstergeler ile bekleme durumu, güç iyi sinyali ve güç kaynağı sıcaklığının gözlemlenebildiği bildiriliyor.

Toughpower XT serisi güç kaynakları, 140 mm'lik fan ile soğutuluyor. Ayrıca FanDelayCool teknolojisi sayesinde bilgisayar kapatıldıktan sonra dahi fan bir süre daha çalışarak komponentleri serinletmeye devam ediyor. ATX 12V 2.3 standartdıyla uyumlu olan yeni seri dahilindeki güç kaynaklarının 80 PLUS Bronz sertifikasına sahip olduğu ve %82+ seviyesinde verimlilik sağlayabildiği belirtiliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan ve yüksek performans ve dayanıklılık için yapısında Japon kapasitörlerin kullanıldığı belirtilen Toughpower XT serisi güç kaynaklarının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken, fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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gun 10 yıl
Fişten çekerseniz bir kaç saniye içersinde fan duruyor, zira güç kaynağının kondansatörleri çok kısa bir süre için güç verebiliyor.
Thermaltake güç kaynağına yeni teknolojiler (aslında uzun süredir olanlar) vererek çok iyi yolda ilerliyor.
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[S]aint 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Ayrıca FanDelayCool teknolojisi sayesinde bilgisayar kapatıldıktan sonra dahi fan bir süre daha çalışarak komponentleri serinletmeye devam ediyor.


Bu FanDelayCool teknolojisinin çalışması için bilgisayar kapatıldıktan sonra fan durana kadar fişi çekmememiz mi gerekiyor, yoksa kendisi bir şekilde çalışırken bir kenarda güç mü depolayabiliyor? Ya da mekanik bir delay olarak fan kapatılınca çok uzun bir sürede durarak serinletebiliyor mu? Nedir, nasıldır bilgisi olan var mıdır?
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a1a1a1fs 10 yıl
ATX 12V 2.3 nedir?
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designr 10 yıl
önceki toughpower serisinden üstünlükleri sadece ledler ve fanın çalışmaya devam etmesimi sadece peki ?
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gordon01 10 yıl
Bunlar tek rail +12v hattına sahip mi?
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575m 10 yıl
dante38 24.01.2009 Saat: 10:59
Bir intelci olarak bunu alırdım ama bu AMD GAME READY ne yhaa AMD GAME READY??
Puahaha harikasın ya..bence amd ekran kartlarına hazır olduğunu gösteren bir ifade
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
ThermalTaKe 4ever ...
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
bence cok saglama benziyor özellikle 80 Plus sertifikası etkileyici.Bu sertifika zannediyorum gigabayt ODİNin 850 wattlık power supplyında varda.Her kosulda %80 üzeri verimlilik saglıyor.bu ürünün 650 watt olanını almayı düsünürüm eger fiyat da uygun olursa.---Ayrıca birde incelemesini görebilirsek insallah cok sevinicem.
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: dante38

Bir intelci olarak bunu alırdım ama bu AMD GAME READY ne yhaa AMD GAME READY??

Tamamen rekram.AMD para vermiştir.Anlaşma ile kutunun üstüne AMD GAME READY yazılmıştır.

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dante38 10 yıl
Bir intelci olarak bunu alırdım ama bu AMD GAME READY ne yhaa AMD GAME READY??
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