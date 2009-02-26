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Thermaltake'den 120mm'lik yeni fan; ISGC Fan 12

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den 120mm'lik yeni fan; ISGC Fan 12
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Komponent üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Thermaltake ürün gamına yeni bir fan ekledi. Firmanın 1200mm çapındaki ISGC Fan 12 kod adlı yeni fanının mevcut modellere kıyasla %15 daha fazla hava akımı sağladığı ve %3 daha az gürültüyle görev yaptığı belirtiliyor.

157 gram ağırlığındaki 120mm'lik fanın 800-1300 devir/dakika hızlarında çalıştığı, 16dbA'lık gürültü seviyesine sahip olduğu ve 50.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. 4 adet titreşim engelleyici montaj parçası ile birlikte geleceği söylenen fanın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Thermaltake'den 120mm'lik yeni fan; ISGC Fan 12
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Thermaltake'den 120mm'lik yeni fan; ISGC Fan 12
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StreamRolleR 10 yıl
len bundan ses mı çıakr dokunsan kırılcak gibi duruo lol o ses çıkarmaya başlarsa kırılır çok dandik
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Wilson Fisk 10 yıl
pervane acilari vahsi yalniz.parlatmislar ucuna centik filan tasarim iyiyse taklit etsinler bari hatta ben tt olsam fason yaptirirdim.tt'nin ismi cikmis sesli diye.
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tolgaciik 10 yıl
Şimdi reklamları izlediniz.... :)
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Buzmavisi 10 yıl
Ezik fanlar yapar Thermaltake verdiği ses değerini 2 ile çarpın her zaman. Saflık edip alırsanız da demedi demeyin.
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muratti 10 yıl
Yorum yapmadın ama :)
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yenerbalcı 10 yıl
Thermaltake fanları hiç tavsiye etmem seslidir

1- NOCTUA
2- SCYTHE
3- AKASA ( çift bilyalı 80.000 Saat ömürlü olanlar ) hepsiburada com da ucuza satılıyor
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