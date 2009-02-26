Thermaltake'den 120mm'lik yeni fan; ISGC Fan 12

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Komponent üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Thermaltake ürün gamına yeni bir fan ekledi. Firmanın 1200mm çapındaki ISGC Fan 12 kod adlı yeni fanının mevcut modellere kıyasla %15 daha fazla hava akımı sağladığı ve %3 daha az gürültüyle görev yaptığı belirtiliyor.

157 gram ağırlığındaki 120mm'lik fanın 800-1300 devir/dakika hızlarında çalıştığı, 16dbA'lık gürültü seviyesine sahip olduğu ve 50.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. 4 adet titreşim engelleyici montaj parçası ile birlikte geleceği söylenen fanın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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