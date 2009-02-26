Thermaltake'den 120mm'lik yeni fan; ISGC Fan 12

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Komponent üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Thermaltake ürün gamına yeni bir fan ekledi. Firmanın 1200mm çapındaki ISGC Fan 12 kod adlı yeni fanının mevcut modellere kıyasla %15 daha fazla hava akımı sağladığı ve %3 daha az gürültüyle görev yaptığı belirtiliyor.
157 gram ağırlığındaki 120mm'lik fanın 800-1300 devir/dakika hızlarında çalıştığı, 16dbA'lık gürültü seviyesine sahip olduğu ve 50.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. 4 adet titreşim engelleyici montaj parçası ile birlikte geleceği söylenen fanın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.
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1- NOCTUA
2- SCYTHE
3- AKASA ( çift bilyalı 80.000 Saat ömürlü olanlar ) hepsiburada com da ucuza satılıyor