Thermaltake'den dizüstü bilgisayarlar için pasif soğutucu; Tai-Chi S

Tam Boyutta Gör

Big Typhoon serisi yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla alanında iddialı olan Thermaltake, dizüstü bilgisayarlar için Tai-Chi S isimli yeni bir soğutucu hazırladı. Firmanın WavX isimli modelden sonra duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunun en dikkat çekici özelliği olarak pasif formda olması gösteriliyor.

Gelen bilgilere göre, üretici Thermaltake'in yeni modeliyle hem dizüstü bilgisayar kullanan hem de sessiz ve etkin bir soğutucu arayışında olan kullanıcıları hedef alıyor. 375 x 107 x 42 boyutlarında ve 450 gram ağırlığında olan Alüminyum tabanlı soğutucu, 12-17-inç boyutlarındaki dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabilecek.

Sahip olduğu özel tasarım ile kullanım rahatlığı sağlayabileceği de belirtilen Thermaltak'in Tai-Chi S soğutucucusunun önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.