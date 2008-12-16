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Thermaltake'den dizüstü bilgisayarlar için pasif soğutucu; Tai-Chi S

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den dizüstü bilgisayarlar için pasif soğutucu; Tai-Chi S
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Big Typhoon serisi yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla alanında iddialı olan Thermaltake, dizüstü bilgisayarlar için Tai-Chi S isimli yeni bir soğutucu hazırladı. Firmanın WavX isimli modelden sonra duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar soğutucusunun en dikkat çekici özelliği olarak pasif formda olması gösteriliyor.

Gelen bilgilere göre, üretici Thermaltake'in yeni modeliyle hem dizüstü bilgisayar kullanan hem de sessiz ve etkin bir soğutucu arayışında olan kullanıcıları hedef alıyor. 375 x 107 x 42 boyutlarında ve 450 gram ağırlığında olan Alüminyum tabanlı soğutucu, 12-17-inç boyutlarındaki dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabilecek.

Sahip olduğu özel tasarım ile kullanım rahatlığı sağlayabileceği de belirtilen Thermaltak'in Tai-Chi S soğutucucusunun önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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metin 10 yıl
tamda termalteneke adına uygun bir model olmuş
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max975 10 yıl
bu soğutucular gerçekten işe yarıyor mu?
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Victiz 10 yıl
fanlı modelleri bile max 5-10C düşürüyor. bence tam fiyasko işi olmuş bu
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