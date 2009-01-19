Thermaltake'den düşük profilli işlemci soğutucusu; MeORB

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Uzakdoğu merkezli komponent üreticilerinden Thermaltake, medya bilgisayarlarını hedef alan yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Firmanın MeOrb adını verdiği düşük profilli yeni model, sadece 47mm olan yüksekliği ile oturma odalarını hedef alan, kompakt boyutlu HTPC sistemler için hazırlandı. Kullanılacağı sistemlerin karakteristik özellikleri doğrultusunda sessizlik gözetilererek geliştirilen soğutucuda 92mm'lik fan kullanılıyor.

Thermaltake MeOrb, 106.8 x 94.6 x 47mm boyutlarında ve 258 grama ağırlığında. Bakır tabanlı, 6mm'lik 2 ısı aktarım borusu ve Alüminyum yapraklarla donatılan soğutucuda, 800-1700 devir/dk hızlarında çalışan, 38.9CFM hava üfleyebilen, gürültü seviyesi ise 16dbA olan 92mm'lik fan kullanılmış. AMD'nin Soket 754, 939, AM2/AM2+, Intel'in ise LGA775 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan MeOrb'un fiyatı ise açıklanmadı.