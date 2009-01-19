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Thermaltake'den düşük profilli işlemci soğutucusu; MeORB

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den düşük profilli işlemci soğutucusu; MeORB
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Uzakdoğu merkezli komponent üreticilerinden Thermaltake, medya bilgisayarlarını hedef alan yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Firmanın MeOrb adını verdiği düşük profilli yeni model, sadece 47mm olan yüksekliği ile oturma odalarını hedef alan, kompakt boyutlu HTPC sistemler için hazırlandı. Kullanılacağı sistemlerin karakteristik özellikleri doğrultusunda sessizlik gözetilererek geliştirilen soğutucuda 92mm'lik fan kullanılıyor.

Thermaltake MeOrb, 106.8 x 94.6 x 47mm boyutlarında ve 258 grama ağırlığında. Bakır tabanlı, 6mm'lik 2 ısı aktarım borusu ve Alüminyum yapraklarla donatılan soğutucuda, 800-1700 devir/dk hızlarında çalışan, 38.9CFM hava üfleyebilen, gürültü seviyesi ise 16dbA olan 92mm'lik fan kullanılmış. AMD'nin Soket 754, 939, AM2/AM2+, Intel'in ise LGA775 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan MeOrb'un fiyatı ise açıklanmadı.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
thermaltake fan değerleri kolpadır herzaman inanmayın 16db yazdığına
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01Mrt 10 yıl
Bende düşünüyordum hep, bir mini-ITX bord da fan problemini nasıl çözerim diye iyi olmuş... Özellikle AMD ye uygun olması çok çok güzel... AMDnin fansız soğutucusu 60mm çünkü, yavaş yavaş şu ekipmanlar TR ye girsede dizsem şu HTPC'mi... her konuda dile getiriyoruz ayıp oluyor... :)) hardwareland.net/...
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yenerbalcı 10 yıl
fanı değişmeyen soğutucular işe yaramaz ayrıca bu tür soğutucular sessiz değildir

800-1700 devir/dk hızlarında çalışan, 38.9CFM hava üfleyebilen, gürültü seviyesi ise 16dbA olan 92mm'lik fan


bu yazıyı bile açıklayamıyorlar yani bu şekilde

800 devir /dk .......................16 db...........-
1700 devir /dk...................... ------db........38,9 cfm

iyi kaliteli markalar ayne bu şekilde yazıyor örnek

NOCTUA NF-B9 92mm

1600 devir/ dk .....................Gürültü : 17,6 db ...................64,3 m3/h.......92mm fan
1300 devir/ dk .....................Gürültü : 13,1 db ...................52,6 m3/h.......92mm fan
1000 devir/ dk .....................Gürültü : 7,9 db ...................41,1 m3/h.......92mm fan
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PeGaSuS@01 10 yıl
verilen değerler palavra fan 9.2cm lik TT bu fanın 38.9cfm hava üflediğini idda ediyor mümkün ama bunu yaparken sadece 16dbA ses çıkartdığını söylüyor imkansız
kaldıki TT nin 12 cm lik fanları 38cfm hava üflediğinde adamın kafasını ütülüyor
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