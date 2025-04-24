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    Manuel vitesli araçlar tarihe karışıyor

    Otomobil üreticilerinin giderek otomatik şanzıman ve elektrikli araçlara geçmesiyle manuel şanzımanlı araçlar yollardan uzaklaşıyor. Ayrıca yeni araştırma, manuel araçlara çok fazla ömür biçmiyor.

    Manuel vitesli araçlar tarihe karışıyor Tam Boyutta Gör
    Otomatik şanzımanlı ve elektrikli araçların yükselişi, manuel vitesin yavaş yavaş tarihe karışmasına neden oluyor. Aktarılanlara göre İngiltere’de manuel vitesli araçların sayısı son on yılda yüzde 57 oranında azaldı. Yapılan son araştırmalar, 2037 yılına kadar manuel vitesli araçların tamamen ortadan kalkabileceğini gösteriyor.

    İngiltere’deki en çok satan 30 marka üzerinde yapılan çalışmaya göre, 2015 yılında 192 farklı model manuel vites seçeneği sunuyordu. Ancak bu sayı yıllar içinde hızla geriledi: 2023’te 109, 2024’te 89 ve 2025 itibarıyla sadece 82 model kaldı. Sadece son iki yılda yaşanan yüzde 25’lik düşüş bile manuel şanzımanın ne kadar hızlı bir şekilde gözden düştüğünü ortaya koyuyor.

    Otomatik şanzıman artık lüks değil, standart

    Lexus, Mercedes, Tesla ve Volvo gibi markaların ardından Mini ve Land Rover da 2025 yılında tamamen otomatik şanzımana geçti. Bu da manuel vitesin sadece bir tercih değil, neredeyse tamamen piyasadan silinen bir özellik haline geldiğini gösteriyor.

    Araştırmayı gerçekleştiren CarGurus’un verilerine göre, en çok satan 30 otomobil markası arasında 196 model yalnızca otomatik şanzımanla sunuluyor. Manuel vitesli modeller ise toplam ürün yelpazesinin yalnızca yüzde 29’unu oluşturuyor.

    Bu karamsar tabloya rağmen bazı markalar manuel vitesin ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Volkswagen, İngiltere'de yedi modelinde hâlâ manuel şanzıman seçeneği sunarak listenin başında yer alıyor. Onu Citroen ve Ford altışar modelle takip ediyor. Dacia, Hyundai, Mazda ve Skoda ise beşer modelle manuel vitesli seçenekleri koruyan markalar arasında.

    CarGurus’a göre bu dönüşüm kaçınılmaz ve artık otomatik vites, ekstra ücretle sunulan bir lüks değil, beklenen bir standart haline geldi. Elektrikli araçlar doğal olarak tek oranlı şanzımanlarla çalışıyor; bu da manuel vitesin teknik olarak gelecekte yeri olmadığını gösteriyor. Ancak Hyundai gibi bazı üreticiler, manuel vites deneyimini simüle eden teknolojilerle bu nostaljik hissi yaşatmaya çalışıyor.

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    S
    simyacı35 1 gün önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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