Thermaltake'den işlemci ve kuzey köprüleri için iki yeni su soğutma bloğu

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Big Typhoon serisi yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Thermaltake iki yeni su soğutma bloğu hazırladı. Firmanın yeni çözümlerinden WB100 CPU kod adlı blok işlemciler için WB200 kod adlı blok ise kuzey köprüleriyle kullanılacak. 104 x 80 x 73.5 mm boyutlarında ve 294 gram ağırlığındaki WB100 isimli Bakır blok, 3/8" konnektörlere sahip.

5000 devir/dakika hızında çalışan, Mavi LED'li 40mm'lik çift fan (gürültü seviyesi 20dbA) ile işlemci çevresindeki komponentleri ve güç modüllerini de serinleteceği ifade edilen yeni su soğutma bloğu AMD'nin Soket 939, 940, AM2 ve AM2+ ile Intel'in LGA775 formundaki güncel kullanılabilecek. Kuzey köprüsü için hazırlanan WB200 kod adlı blok ise 40 x 40 x 8.6 mm boyutlarında ve evrensel klips ile geliyor.

Her iki su soğutma bloğunun da önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

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