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Thermaltake'den işlemci ve kuzey köprüleri için iki yeni su soğutma bloğu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den işlemci ve kuzey köprüleri için iki yeni su soğutma bloğu
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Big Typhoon serisi yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Thermaltake iki yeni su soğutma bloğu hazırladı. Firmanın yeni çözümlerinden WB100 CPU kod adlı blok işlemciler için WB200 kod adlı blok ise kuzey köprüleriyle kullanılacak. 104 x 80 x 73.5 mm boyutlarında ve 294 gram ağırlığındaki WB100 isimli Bakır blok, 3/8" konnektörlere sahip.

5000 devir/dakika hızında çalışan, Mavi LED'li 40mm'lik çift fan (gürültü seviyesi 20dbA) ile işlemci çevresindeki komponentleri ve güç modüllerini de serinleteceği ifade edilen yeni su soğutma bloğu AMD'nin Soket 939, 940, AM2 ve AM2+ ile Intel'in LGA775 formundaki güncel kullanılabilecek. Kuzey köprüsü için hazırlanan WB200 kod adlı blok ise 40 x 40 x 8.6 mm boyutlarında ve evrensel klips ile geliyor.

Her iki su soğutma bloğunun da önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

Thermaltake'den işlemci ve kuzey köprüleri için iki yeni su soğutma bloğu
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Beriko 10 yıl
Islemci sogutucu blogunda ufak fanlarin olmasi bence mantikli olmus.Suyla da sogusa sonucta bloktan ortama bir isi cikisi oluyor bu isi da anakart ve cevresine toplaniyor.Bu fanlarla o isi daha verimli bir sekilde kasa fanlarina yonlenebilir..Ben sevdim
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mesutsurf 10 yıl
Bence çok gereksiz olmuş maden sıvı soğutma yapıyorsun neden fan var maden fan var neden sıvı soğutma yapıyorsun.Kardeşim madem taktın fana hadi 5000 devir ile amacın su bloğu ile yaptığın sessizliği bozmak mı .illaki fan olacaksa bari şu linkini verdiğim fan olsun

ZALMAN FB123 AYARLANABİLİR KOLLU 92MM. VGA/ CPU SOĞUTUCU

moddshop.com/...

en azından 92 mm minicik ve yüksek devirli değil.
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St Batuhan 10 yıl
cok güzel aslında değişik bir yaklasım ama daha güzelleri varken :?:
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Borga-x 10 yıl
Bence çok tipsiz ve gereksiz olmuş
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Fear Dot Com 10 yıl
Enteresan ve gözkamaştırıcı bir tasarım
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mc.kork 10 yıl
Bence gereksiz ve tipsiz olmuş...
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