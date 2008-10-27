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Thermaltake'den oyuncular için yen kasa; V9 Black Edition

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den oyuncular için yen kasa; V9 Black Edition
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Son dönemde pek çok endüstride (Ör: Mercedes'in AMG Black serisi) üreticilerin yeni çözümlerine Black Edition uzantılı isim verdiğine tanık olmaktayız. Tabii donanım dünyasında bu ismin daha yaygın olduğunu söyleyebilmek te mümkün. Sektörün en büyük komponent üreticilerinden Tayvan merkezli Thermaltake, oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni kasası V9 Black Edition'ı duyurdu.

Firmanın "mid-tower" formundaki yeni bilgisayar kasası 462 x 208 x 485 mm boyutlarında ve 6.76 Kg ağırlığında. Metal panele sahip olan Siyah renkli yeni kasada güç kaynağının aynı segmentte yer alan diğer bazı kasalar gibi alt kısma konumlandırıldığını görmekteyiz. Alet gerektirmeden donanımların kolayca kurulabildiği belirtilen V9 Black'te iki adet 120mm'lik (ön"Kırmızı LED'li-arka) ve iki adet 230mm'lik (yan panel-üstte) fan yer alıyor.

Oyuncuların harici donanımlarını kolayca bağlayabilmeleri için kısa yol portlarınüst kısmında ses ve usb konnektörlerini içeren kısa yol bağlantı noktalarına sahip olan kasanın ATX ve Micro-ATX anakartlar ile kullanılabilecek. 7 adet genişleme slotuna sahip olan Thermaltake' V9 Black Edition'un önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatının 113$ olacağı belirtiliyor.

Thermaltake'den oyuncular için yen kasa; V9 Black Edition
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Thermaltake'den oyuncular için yen kasa; V9 Black Edition
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serhatli22 10 yıl
kesinlikle güzel kasa
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KAZUYA MISHIMA 10 yıl
bence harikabir kasa bende sistem topladım ve kasa olarak bunu sectim tam istediim gibi caf caf olayıda cok fazla suse gerek yok kasayı ozellikle gorunecek bir yere koyacam milletin azı ucuklasın biraz.psu muda thermaltake den aldım 500w.
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showstopper41 10 yıl
Güzel bir kasa olmuş. 23cm fanlar sessiz ise hem soğutma hem sessizlik açısından iyi bir kasa olur. Bendeki kasanın 12cm fanları yeterince sessiz çalışıyorlar. Bilgisyar açıkken çok rahat uyuyabiliyorum.
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01Mrt 11 yıl
hoş olmuş işte...
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Xemmes 11 yıl
sade ve güzel bir kasa soğutmasıda iyi baca fanı oldukça büyük
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siyah845 11 yıl
güzel olmuş doğrusu
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Felice Forte 11 yıl
kasanın yan paneli pencereli olan modelleride varmış


thermaltake.com/...
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Guest-E2BECF3D0 11 yıl
cm rc690 gördüm sanki
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max975 11 yıl
kasanı rengi ve tasarımı başarılı biraz başka kasaları andırsada güzel ama mıd olması kötü
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blackboard 11 yıl
Otobüse benzemiş biraz :)
Ben bu kasayı çok tutum.(Yorulsamda kimseye vermem.)
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John PHILIPS 11 yıl
Çok sade olmuş tasarım oyuncu kasası dediğin biraz cafcaflı olur.Ama sonuçta tt damgası var güzel kasa.
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl

Orjinalden alıntı: John PHILIPS

Çok sade olmuş tasarım oyuncu kasası dediğin biraz cafcaflı olur.Ama sonuçta tt damgası var güzel kasa.


Bence gayet başarılı

Oyuncu kasası cafcaflı kısmına katılmıyorum kardeş

Ne o öyle aksaray minibüsü gibi cafcaflı


Bu kasa gayet şık bir dizayn olmuş
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