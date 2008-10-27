Thermaltake'den oyuncular için yen kasa; V9 Black Edition

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Son dönemde pek çok endüstride (Ör: Mercedes'in AMG Black serisi) üreticilerin yeni çözümlerine Black Edition uzantılı isim verdiğine tanık olmaktayız. Tabii donanım dünyasında bu ismin daha yaygın olduğunu söyleyebilmek te mümkün. Sektörün en büyük komponent üreticilerinden Tayvan merkezli Thermaltake, oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni kasası V9 Black Edition'ı duyurdu.

Firmanın "mid-tower" formundaki yeni bilgisayar kasası 462 x 208 x 485 mm boyutlarında ve 6.76 Kg ağırlığında. Metal panele sahip olan Siyah renkli yeni kasada güç kaynağının aynı segmentte yer alan diğer bazı kasalar gibi alt kısma konumlandırıldığını görmekteyiz. Alet gerektirmeden donanımların kolayca kurulabildiği belirtilen V9 Black'te iki adet 120mm'lik (ön"Kırmızı LED'li-arka) ve iki adet 230mm'lik (yan panel-üstte) fan yer alıyor.

Oyuncuların harici donanımlarını kolayca bağlayabilmeleri için kısa yol portlarınüst kısmında ses ve usb konnektörlerini içeren kısa yol bağlantı noktalarına sahip olan kasanın ATX ve Micro-ATX anakartlar ile kullanılabilecek. 7 adet genişleme slotuna sahip olan Thermaltake' V9 Black Edition'un önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatının 113$ olacağı belirtiliyor.

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