Titan'dan Nehalem destekli yeni işlemci soğutucusu; Fenrir

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Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemcilere yönelik olarak yeni soğutucular üretici firmalarca anons edilmeye devam ediyor. Titan da LGA1366 formundaki işlemciler için Fenrir adını verdiği yeni soğutucusunu duyurdu.

8mm kalınlığında 4 adet ısı aktarım borusuna sahip olan soğutucu HDT teknolojisini esas alıyor yani ısı aktarım boruları doğrudan işlemci yüzeyine temas ederek ısı transferinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Alüminyum tabanlı yapraklar ile donatılan soğutucu 800 ve 2200 RPM arası dönüş hızına sahip olan 120mm'lik fan ile desteklenen Titan Fenrir'in yarattığı gürültü seviyesinin ise fan dçnüş hızına göre 17.2 - 39dBA aralığında olduğu ifade ediliyor.

LGA1366 formundaki Nehalem tabanlı işlemcilere ek olarak LGA775 formundaki mevcut Intel işlemcilere ve AMD'nin soket AM2+, AM2, 940, 939 ile 754 modellerine destek veren yeni soğutucunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.