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Titan'dan Nehalem destekli yeni işlemci soğutucusu; Fenrir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Titan'dan Nehalem destekli yeni işlemci soğutucusu; Fenrir
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Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemcilere yönelik olarak yeni soğutucular üretici firmalarca anons edilmeye devam ediyor. Titan da LGA1366 formundaki işlemciler için Fenrir adını verdiği yeni soğutucusunu duyurdu.

8mm kalınlığında 4 adet ısı aktarım borusuna sahip olan soğutucu HDT teknolojisini esas alıyor yani ısı aktarım boruları doğrudan işlemci yüzeyine temas ederek ısı transferinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Alüminyum tabanlı yapraklar ile donatılan soğutucu 800 ve 2200 RPM arası dönüş hızına sahip olan 120mm'lik fan ile desteklenen Titan Fenrir'in yarattığı gürültü seviyesinin ise fan dçnüş hızına göre 17.2 - 39dBA aralığında olduğu ifade ediliyor.

LGA1366 formundaki Nehalem tabanlı işlemcilere ek olarak LGA775 formundaki mevcut Intel işlemcilere ve AMD'nin soket AM2+, AM2, 940, 939 ile 754 modellerine destek veren yeni soğutucunun fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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padfinder 10 yıl
bu ürün mükemmel.Bugün fiyat/yüksek performans şampiyonu sunbean core contact f. geçmiş durumda.Fiyatı ise sunbean ile aynı olması bekleniyor.
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ellerimkirli 10 yıl
Tepedeki logo hoş duruyor.
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
telle tutulan fanların sessiz olcana inanmıyorum silikon yapsalardı vendettanın ki gibi mesela çok daa iyi olurdu titan hali hazırda sessizliğe önem vermiyor..
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Alx 11 yıl
Vendetta'ya benziyor
, ama ondan pahalı olur...
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ÇakırEfe 11 yıl
Ocz Vendetta2 den tek farkı 3 ısı borusu yerine 4 ısı borusu gibi gözüküyor.
Core i7 serisi çok mu ısınıyo acaba ne dersiniz?
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Trecc11 11 yıl
çok kaslı duruyorr
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thack_can 11 yıl
ee yani taze teknoloji :D
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natcenk 11 yıl
artık bir süre nerdeyse her donanımı nehalem için görüceğiz :S
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