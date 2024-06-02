Bir milyarder daha Titanic'in enkazına dalmaya hazırlanıyor

- Dalışlara karşı olumsuz bakışı sonlandırmak istiyorlar
- Titanic'in yönetmeni OceanGate'i eleştirmişti
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Dalışlara karşı olumsuz bakışı sonlandırmak istiyorlar
Triton Submarines bu sefer için Triton 4000/2 Abyssal Explorer denizaltısını sağlayacak. Aracın açıklamasında 4 kilometre derinliğe kadar dalabileceği belirtiliyor. Bu da Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3,810 metre derinlikte yatan Titanik'i ziyaret etmek için yeterli olacak.
Connor ve Leahy sadece Titanik'in parçalarını bilimsel olarak incelemekle kalmayıp, aynı zamanda derin denizlere yapılan özel turistik keşif gezileri konusunda hüküm süren olumsuzlukları da ortadan kaldırmak istiyorlar. Hatırlatmak gerekirse, OceanGate'in Titan batiskafı 18 Haziran 2023'te Titanic'in enkazına dalış yapmış ve denizaltıda bulunan beş kişi feci şekilde hayatlarını kaybetmişti.
Titanic'in yönetmeni OceanGate'i eleştirmişti
OceanGate projesini eleştirenler arasında “Titanic” filmini yöneten ünlü yönetmen James Cameron da var. Kendisi geminin enkazına 30'dan fazla dalış yapmış ve günümüzde işadamlarının bu tehlikeli faaliyetlere yeterince sorumlu davranmadığına inanıyor. Cameron konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "OceanGate batiskafını sertifikalandırmadı. Çünkü geçemeyeceğini biliyorlardı. Bu şirketin kullandığı teknolojiden çok şüpheliydim. Ben olsam o denizaltıya binmezdim."Kaynakça https://www.wsj.com/lifestyle/travel/submersible-industry-after-oceangate-6b412e70 https://tritonsubs.com/subs/gullwing/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.