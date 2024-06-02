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    Bir milyarder daha Titanic'in enkazına dalmaya hazırlanıyor

    Geçtiğimiz yıl yaşanan trajik Titan kazasından sonra, 74 yaşındaki Amerikalı iş adamı ve araştırmacı Larry Connor, yakın zamanda Titanik enkazına bir dalış gerçekleştirmeyi planlıyor.
    Bir milyarder daha Titanic'in enkazına dalmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    74 yaşındaki işadamı Larry Connor, Nisan 1912'de batan Titanik'in enkazına gitmeyi planlıyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre Connor, enkazı incelemek istiyor ve Triton Submarines'in kurucu ortağı ve CEO'su Patrick Leahy'den de bu yönde bir talepte bulundu.

    Dalışlara karşı olumsuz bakışı sonlandırmak istiyorlar

    Triton Submarines bu sefer için Triton 4000/2 Abyssal Explorer denizaltısını sağlayacak. Aracın açıklamasında 4 kilometre derinliğe kadar dalabileceği belirtiliyor. Bu da Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3,810 metre derinlikte yatan Titanik'i ziyaret etmek için yeterli olacak.

    Connor ve Leahy sadece Titanik'in parçalarını bilimsel olarak incelemekle kalmayıp, aynı zamanda derin denizlere yapılan özel turistik keşif gezileri konusunda hüküm süren olumsuzlukları da ortadan kaldırmak istiyorlar. Hatırlatmak gerekirse, OceanGate'in Titan batiskafı 18 Haziran 2023'te Titanic'in enkazına dalış yapmış ve denizaltıda bulunan beş kişi feci şekilde hayatlarını kaybetmişti.

    Titanic'in yönetmeni OceanGate'i eleştirmişti

    OceanGate projesini eleştirenler arasında “Titanic” filmini yöneten ünlü yönetmen James Cameron da var. Kendisi geminin enkazına 30'dan fazla dalış yapmış ve günümüzde işadamlarının bu tehlikeli faaliyetlere yeterince sorumlu davranmadığına inanıyor. Cameron konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "OceanGate batiskafını sertifikalandırmadı. Çünkü geçemeyeceğini biliyorlardı. Bu şirketin kullandığı teknolojiden çok şüpheliydim. Ben olsam o denizaltıya binmezdim."

    Bir milyarder daha Titanic'in enkazına dalmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak Triton 4000/2 Abyssal Explorer'ın geliştiricileri tamamen farklı bir teknoloji kullandıklarını ve bunun güvenliğinden emin olduklarını vurguluyorlar. Aracın maliyeti ise yaklaşık 20 milyon dolar. Triton Submarines şirketi çeşitli dalış turları için denizaltı modelleri üretiyor ve bunları lüks tatil yapan turizm şirketlerine tedarik ediyor.
    Kaynakça https://www.wsj.com/lifestyle/travel/submersible-industry-after-oceangate-6b412e70 https://tritonsubs.com/subs/gullwing/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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