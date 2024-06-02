Bir milyarder daha Titanic'in enkazına dalmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör 74 yaşındaki işadamı Larry Connor, Nisan 1912'de batan Titanik'in enkazına gitmeyi planlıyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre Connor, enkazı incelemek istiyor ve Triton Submarines'in kurucu ortağı ve CEO'su Patrick Leahy'den de bu yönde bir talepte bulundu.

OceanGate, Titan faciasının ardından faaliyetlerini askıya aldı 11 ay önce eklendi

Dalışlara karşı olumsuz bakışı sonlandırmak istiyorlar

Triton Submarines bu sefer için Triton 4000/2 Abyssal Explorer denizaltısını sağlayacak. Aracın açıklamasında 4 kilometre derinliğe kadar dalabileceği belirtiliyor. Bu da Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3,810 metre derinlikte yatan Titanik'i ziyaret etmek için yeterli olacak.

Connor ve Leahy sadece Titanik'in parçalarını bilimsel olarak incelemekle kalmayıp, aynı zamanda derin denizlere yapılan özel turistik keşif gezileri konusunda hüküm süren olumsuzlukları da ortadan kaldırmak istiyorlar. Hatırlatmak gerekirse, OceanGate'in Titan batiskafı 18 Haziran 2023'te Titanic'in enkazına dalış yapmış ve denizaltıda bulunan beş kişi feci şekilde hayatlarını kaybetmişti.

Titanic'in yönetmeni OceanGate'i eleştirmişti

OceanGate projesini eleştirenler arasında “Titanic” filmini yöneten ünlü yönetmen James Cameron da var. Kendisi geminin enkazına 30'dan fazla dalış yapmış ve günümüzde işadamlarının bu tehlikeli faaliyetlere yeterince sorumlu davranmadığına inanıyor. Cameron konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "OceanGate batiskafını sertifikalandırmadı. Çünkü geçemeyeceğini biliyorlardı. Bu şirketin kullandığı teknolojiden çok şüpheliydim. Ben olsam o denizaltıya binmezdim."

Tam Boyutta Gör Ancak Triton 4000/2 Abyssal Explorer'ın geliştiricileri tamamen farklı bir teknoloji kullandıklarını ve bunun güvenliğinden emin olduklarını vurguluyorlar. Aracın maliyeti ise yaklaşık 20 milyon dolar. Triton Submarines şirketi çeşitli dalış turları için denizaltı modelleri üretiyor ve bunları lüks tatil yapan turizm şirketlerine tedarik ediyor.

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