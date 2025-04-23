Satürn uydusu Titan’ın sıvı karmaşası: Nehirler var ama bir şey kayıp

Sıvı var, delta yok
Yürütülen çalışma, Titan'da nehirler ve sıvı metan denizleri olmasına rağmen, Dünya’da sıkça karşılaşılan deltaların bu uyduda neredeyse hiç bulunmadığını ortaya koydu. Çalışmanın lideri Brown Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sam Birch, bu konu hakkında "Nehirleriniz ve tortullarınız varsa, deltalarınız olacağını kabul ediyoruz. Ama Titan tuhaf. Anladığımızı sandığımız süreçleri incelemek için bir oyun alanı” dedi.
Deltalar, sadece suyun akış yolu değil; aynı zamanda bir gezegenin ya da uydunun jeolojik ve iklimsel tarihine dair ipuçları barındıran tortu birikim alanlarıdır. Titan’daki eksik delta yapıları, bilim insanlarının uydunun iklimsel geçmişini ve olası tektonik faaliyetlerini anlamasını zorlaştırıyor. Üstelik bu yapılar, geçmişte mikrobiyal yaşam izleri barındırabileceğinden, astrobiyolojik açıdan da kritik öneme sahip.
Cassini görüyor ama anlamıyor
Bu sorunu aşmak isteyen ekip, Dünya üzerindeki bilinen manzaraları Titan’ın koşullarına uyarlayan bilgisayar modelleri geliştirdi. Bu modeller sayesinde Titan’daki radar görüntüleriyle daha doğru karşılaştırmalar yapılabiliyor. Dünya’daki nehir deltasına sahip bölgelerin bu modelle net bir şekilde tespit edildiği, ancak Titan’ın radar görüntülerinde benzer yapıların bulunmadığı görüldü. Yapılan detaylı analizler, Titan’ın göl ve denizlerinde alışılmadık yapılar olduğunu da ortaya koydu. Bazı kıyılar, kökeni bilinmeyen derin çukurlar içeriyor. Ayrıca, deniz tabanlarını kesen derin kanalların nasıl oluştuğu da henüz açıklanabilmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP