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Toshiba ve NEC 28nm üretim teknolojisi için IBM ile iş birliklerini uzatıyorlar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba ve NEC 28nm üretim teknolojisi için IBM ile iş birliklerini uzatıyorlar
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AMD'nin fabrikalarını devrettiği Globalfoundries cephesinden arka arkaya gelen yeni haberlerle kızışan üretim teknolojileri rekabetinde yarıiletken firmalar ipi önde göğüslemenin planlarını yapıyor. Günümüzde 40nm ve 45nm üretim teknolojileri ile hacimli üretim yapılabilirkin, döküm firmaları ve endüstriye yön veren yarıiletken kuruluşları 32nm ve sonrası için yoğun mesai harcıyorlar. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Toshiba ve NEC, 28nm üretim teknolojisi için IBM ile olan iş birliklerini uzatıyorlar.

High-k metal kapı (HKMG) teknolojisi kullanılarak geliştirilecek düşük güç tüketimli yonga teknolojisini tüketici elektroniği çözümlerinde kullanmak isteyen Japonya merkezli firmaların daha hızlı, daha verimli yonga üretimiyle geleceğin mobil cihazlarına ve tüketici elektroniği çözümlerine yön vermek istedikleri söyleniyor. IBM öncülüğündeki Yarıiletken Birliği 28nm için henüz herhangi bir hacimli üretim takvimi açıklamış olmasa da Toshiba, Nisan 2010 ile başlayacak bir sonraki mali yılı işaret ediyor.


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