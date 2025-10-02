Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japon Rapidus, 2nm sürecinde önemli ABD'li müşterilerle görüşüyor

    Japonya çip üreticisi Rapidus, 2nm üretim teknolojisinde önemli bir adım atarak büyük Amerikan şirketlerinden destek aldığını duyurdu. Şirketin ilk müşterileri IBM ve Tenstorrent olacak.

    Japon Rapidus, 2nm sürecinde önemli ABD'li müşterilerle görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Japon çip üreticisi Rapidus, 2nm üretim teknolojisinde önemli bir adım atarak büyük Amerikan şirketlerinden destek aldığını duyurdu. Şirketin, başka müşterilerle de görüştiği bildiriliyor.

    IBM ve Tenstorrent ilk müşteriler olacak

    Rapidus, geçen yıl geliştirdiğini açıkladığı “2HP” üretim süreciyle TSMC, Samsung ve Intel gibi devlere rakip olmayı hedefliyor. Japon basınında çıkan habere göre, Rapidus CEO’su Atsuyoshi Koike, ABD’li firmaların yeni nesil süreçlere büyük ilgi gösterdiğini açıkladı. Koike, gelecek yıl müşteri ürünlerinin prototip çalışmalarına başlanacağını ve ilk sırada IBM ile çip tasarım şirketi Tenstorrent’in yer aldığını söyledi. Ayrıca başka şirketlerle de anlaşmalar yapılabileceğini belirtti.

    ABD’li şirketler arasında özellikle IBM öne çıkıyor, zira firma uzun süredir Rapidus ile iş birliği yapıyor, paketleme teknolojisi ve Ar-Ge desteği sağlıyor. Dolayısıyla 2nm sürecinin ilk kullanıcılarından biri olması bekleniyor. Ancak Tenstorrent’in katılması şirket adına önemli bir gelişme. Tenstorrent, RISC-V mimarisine dayalı yapay zeka çözümleri ile biliniyor ve CEO’su Jim Keller, geçmişte Intel ve AMD’de üst düzey görevler almış önemli bir isim. Keller’ın Rapidus ile iş birliği yapması, sektörde dikkat çekici bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ayrıca NVIDIA’nın da Rapidus’u tedarik zincirine dahil etmeyi düşündüğüne dair söylentiler var, ancak şimdilik kesinleşmiş değil.

    Rapidus, 2nm geliştirme sürecinde en hızlı ilerleyen firmalardan biri konumunda. Şirketin ilk PDK’leri (Process Design Kit) 2026’nın ilk çeyreğinde müşterilere sunması planlanıyor. Bu takvime göre, seri üretim 2026 sonu ya da 2027 başında başlayabilir

    Kaynakça https://wccftech.com/japan-rapidus-secures-major-american-customers-for-its-2nm-process/ https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1218568/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hasta muhabbet kuşu evde nasıl tedavi edilir en iyi iphone zil sesi modemin internet ışığı yanıp sönüyor ama internet yok ankara alanya yol tarifi tivibu kanal listesi güncelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum