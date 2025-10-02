Japon Rapidus, 2nm sürecinde önemli ABD'li müşterilerle görüşüyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Japon çip üreticisi Rapidus, 2nm üretim teknolojisinde önemli bir adım atarak büyük Amerikan şirketlerinden destek aldığını duyurdu. Şirketin, başka müşterilerle de görüştiği bildiriliyor.

IBM ve Tenstorrent ilk müşteriler olacak

Rapidus, geçen yıl geliştirdiğini açıkladığı “2HP” üretim süreciyle TSMC, Samsung ve Intel gibi devlere rakip olmayı hedefliyor. Japon basınında çıkan habere göre, Rapidus CEO’su Atsuyoshi Koike, ABD’li firmaların yeni nesil süreçlere büyük ilgi gösterdiğini açıkladı. Koike, gelecek yıl müşteri ürünlerinin prototip çalışmalarına başlanacağını ve ilk sırada IBM ile çip tasarım şirketi Tenstorrent’in yer aldığını söyledi. Ayrıca başka şirketlerle de anlaşmalar yapılabileceğini belirtti.

ABD’li şirketler arasında özellikle IBM öne çıkıyor, zira firma uzun süredir Rapidus ile iş birliği yapıyor, paketleme teknolojisi ve Ar-Ge desteği sağlıyor. Dolayısıyla 2nm sürecinin ilk kullanıcılarından biri olması bekleniyor. Ancak Tenstorrent’in katılması şirket adına önemli bir gelişme. Tenstorrent, RISC-V mimarisine dayalı yapay zeka çözümleri ile biliniyor ve CEO’su Jim Keller, geçmişte Intel ve AMD’de üst düzey görevler almış önemli bir isim. Keller’ın Rapidus ile iş birliği yapması, sektörde dikkat çekici bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ayrıca NVIDIA’nın da Rapidus’u tedarik zincirine dahil etmeyi düşündüğüne dair söylentiler var, ancak şimdilik kesinleşmiş değil.

Rapidus, 2nm geliştirme sürecinde en hızlı ilerleyen firmalardan biri konumunda. Şirketin ilk PDK’leri (Process Design Kit) 2026’nın ilk çeyreğinde müşterilere sunması planlanıyor. Bu takvime göre, seri üretim 2026 sonu ya da 2027 başında başlayabilir.

