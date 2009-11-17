Transcend, 400x serisi Compact Flash hafıza kartlarını duyurdu

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Depolama alanında dünyanın lider firmalarından Transcend, ürün gamına eklediği yeni 400x serisi CompactFlash hafıza kartlarını duyurdu.

Compact Flash'lar için en hızlı arayüz olan Ultra DMA (UDMA) mode 6'ı destekleyen yeni nesil kartlar 16-32-64 GB olmak üzere 3 farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. 90MB/s veri okuma ve 60MB/s veri yazma hızına sahip olan kartlar CompactFlash 4.1 uyumlu olmasının yanında veri transferi sırasında olabilecek hataları tespit edip, giderebilen ECC (Error Correction Code) desteği de sunuyor. Özellikle profesyonel fotoğrafçılara hitap eden yüksek performanslı yeni 400x serisi CompactFlash hafıza kartlarının fiyatlarıyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

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