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Transcend, 400x serisi Compact Flash hafıza kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Transcend, 400x serisi Compact Flash hafıza kartlarını duyurdu
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Depolama alanında dünyanın lider firmalarından Transcend, ürün gamına eklediği yeni 400x serisi CompactFlash hafıza kartlarını duyurdu.

Compact Flash'lar için en hızlı arayüz olan Ultra DMA (UDMA) mode 6'ı destekleyen yeni nesil kartlar 16-32-64 GB olmak üzere 3 farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. 90MB/s veri okuma ve 60MB/s veri yazma hızına sahip olan kartlar CompactFlash 4.1 uyumlu olmasının yanında veri transferi sırasında olabilecek hataları tespit edip, giderebilen ECC (Error Correction Code) desteği de sunuyor. Özellikle profesyonel fotoğrafçılara hitap eden yüksek performanslı yeni 400x serisi CompactFlash hafıza kartlarının fiyatlarıyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.


<a href="http://www.transcendusa.com/Press/index.asp?LangNo=0&axn=Detail&PrsNo=1451">Basın Açıklaması </a> Yorum Yaz
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gerbay 10 yıl
64gb sd kart şu anki spec lere göre olamaz. SDHC speclerine göre SDHC kartlar en çok 32GB olabilir. yeni bir spec çıkarırlarsa o başka tabi
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artenis 10 yıl
buda HD ıcın oldugunu destekler bıcımde,
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sgnr 10 yıl
Compact Flash yerine SD Kart olarak şu 64gb lıklar çıkmıyıcak mı ya? 16gb lık bulabiliyorum en fazla. O da 40 dakika görüntü alıyor 1080 çekimlerde =(
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airea 10 yıl
Yeni nesil yüksek mpx sunan slr makinelerle ve RAW çekim yapanlar için bu kartlar ideal olur sanırım..
Bende 4 gb lik sandisk var, RAW çekince max 220 foto filan alıyor.
64 gb lik kart fotocular için çok kullanışlı olur sanırım...

Gerçi fiyatları da ona göre yüksek olur, 16 gb lik sandiski abd de 80 usd ye satıyorlar, 64 gb lik kart da en az 300 usd filan olur herhalde...
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Zommby 10 yıl

airea

Yeni nesil yüksek mpx sunan slr makinelerle ve RAW çekim yapanlar için bu kartlar ideal olur sanırım..
Bende 4 gb lik sandisk var, RAW çekince max 220 foto filan alıyor.
64 gb lik kart fotocular için çok kullanışlı olur sanırım...

Gerçi fiyatları da ona göre yüksek olur, 16 gb lik sandiski abd de 80 usd ye satıyorlar, 64 gb lik kart da en az 300 usd filan olur herhalde...



Tabii makina desteklerse...
Bu kartların amacı foto çekiminden çok hd kayıt için çıkarılıyor bence...

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