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TTNET, Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcılarının Devler Liginde Yerini Aldı!

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Operatörler - Kurumsal Haberler
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Wireless Broadband Alliance'ın Yeni Üyesi:TTNET

WiFi teknolojisi ve altyapısında dünyadaki en büyük operatörlerden biri olan TTNET, dünyanın lider servis sağlayıcılarının yer aldığı Wireless Broadband Alliance (WBA)'ın üyesi oldu.

"Total Broadband" yaklaşımı kapsamında tüketicilere her yerde kesintisiz, hızlı, güvenli ve kaliteli internet hizmeti sunan TTNET; kablosuz internet servis sağlayıcılar arasında işbirliği yaratmak ve kablosuz teknolojilerin dünyada daha çok kullanılmasına hizmet etmek için 2003 yılında kurulan Wireless Broadband Alliance (WBA)'ın üyesi oldu.


TTNET, aralarında British Telecom (BT), AT&T, Orange, T-Mobile, Swisscom, Verizon Wireless, Boingo ve iPass gibi dünyanın lider servis sağlayıcılarının bulunduğu WBA üyeliği ile WiFi kablosuz internet teknolojisi ve altyapısında dünyadaki en büyük operatörlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
"Total Broadband" operatörü olarak tüm internet bağlantı türlerini bir arada sunabilen TTNET, bu kapsamda abonelerine; ev ve iş yerinde DSL, TTNET WiFi noktalarında WiFi, DSL ve WiFi olmayan yerlerde ise 3G ile hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde heryerden internete bağlanmanın avantajını yaşatıyor.
Türkiye'de 81 ilde, 8 bini aşkın noktada WiFi hizmeti sunan TTNET, WiFi noktalarının yaygınlığı açısından Avrupa'da 3'üncü, tüm dünyada ise 5'inci sırada yer alıyor.


TTNET, geçtiğimiz yıl iPass'le gerçekleştirdiği anlaşma sonrasında, WiFi internet erişim hizmetini yurtdışında da sunmaya başladı. Bugün dünya genelinde, iPass'in anlaşmalı olduğu 160 ülkede, 140 binin üzerinde servis noktasında TTNET WiFi Kablosuz İnternet hizmeti verilmektedir.
TTNET, WBA üyeliğiyle hem organizasyona değer katacak, hem de üye ISS'lerle yapacağı dolaşım anlaşmaları ile abonelerine tüm dünyada hızlı, güvenli ve ekonomik kablosuz internet imkânı sağlayacak.


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