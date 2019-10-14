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    Türk araştırma ekibi, Mersin Anamur’da iki yeni canlı türü keşfetti

    Ege Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, Mersin Anamur'da bulunan ve 1.429 metre derinliğe sahip Peynirlikönü Mağarası'nda iki yeni canlı türü keşfettiler.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Türk araştırma ekibi, Mersin Anamur’da iki yeni canlı türü keşfetti

    Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özbek ve ekibi, Türkiye'nin en derin mağarası olarak da bilinen Mersin Anamur'daki Peynirlikönü Mağarası'nda iki yeni canlı türü keşfettiler.

    1.429 metre derinliğe sahip mağarada keşfedilen canlıların bir santimetre boyunda ve karideslerin uzak akrabası olduğu ifade ediliyor.

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    Araştırma grubu, keşfedilen canlı türlerinden bir tanesine 2001 yılında Peynirlikönü Mağarası'nda inceleme yaparken sele kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Ali Özel ve aynı ekipte çalışırken trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Evren Günay isimli kişilerin isimlerinin baş harflerini vermiş. Dünya literatürüne “Egmao” olarak geçen canlı türünün diğerine ise Özbek’in eşinin ismi olan "Derya" uygun görülmüş.

    Türk araştırma ekibi, Mersin Anamur’da iki yeni canlı türü keşfetti
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    2018 ve 2019 yıllarında çıkan uluslararası dergilerdeki bilimsel makalelerle dünyaya duyurulan canlıların ismi, bilimsel literatürde "Gammarus egmao" ve "Gammarus Deryae" olarak geçiyor.

    Keşfedilen türlerin ülkenin doğal zenginliği olduğuna ve korunması gerektiğine işaret eden Özbek yaptığı açıklamada, "Bir foka ya da carettaya nasıl önem veriyorsak buna da vermeliyiz. Hepsi canlı türü. Her iki canlı türü sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk kez görülüyor ve tanımlanıyor.” ifadelerini kullanmış.



    https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turk-bilim-insanlari-iki-yeni-canli-turu-kesfetti,iRXouQalD0OCVOtM6d2FUQ?_ref=infinite Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ipli jeton 5 dk.
    Anamur'dan selamlar.

    Egmao biraz garip bir isim olmuş.
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    MrKattchup 6 dk.
    Bilimsel makaleler dışında duyurulmazsa başlarına hiçbir iş gelmez aksine çoğalırlar bile ama bu haberi hürriyet falan görüp paylaşsın işte o zaman sıkıntı.
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    kenbalx 1 sa.
    Gammarus a yeni canlı türü demek nedir yaw. Her suda yaşayan bir böcek. Gamarus un yeni bi alt türü keşif edildi diyin bari...
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    Rouvax 1 sa.
    Yeni canlı türlerinin Mersin den çıkmasına hiç şaşırmadım :D
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    theJuDGe_41 2 sa.
    Keşfettiği canlı türüne eşinin adını vermek mi?
    Bundan kral çok az hareket gördüm
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Lumibrite 2 sa. theJuDGe_41
    Kadın açısından belki de öyle değildir. (Bulunan canlının tipine bakınca)
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