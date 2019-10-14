Türk araştırma ekibi, Mersin Anamur’da iki yeni canlı türü keşfetti

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özbek ve ekibi, Türkiye'nin en derin mağarası olarak da bilinen Mersin Anamur'daki Peynirlikönü Mağarası'nda iki yeni canlı türü keşfettiler.

1.429 metre derinliğe sahip mağarada keşfedilen canlıların bir santimetre boyunda ve karideslerin uzak akrabası olduğu ifade ediliyor.

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Araştırma grubu, keşfedilen canlı türlerinden bir tanesine 2001 yılında Peynirlikönü Mağarası'nda inceleme yaparken sele kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Ali Özel ve aynı ekipte çalışırken trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Evren Günay isimli kişilerin isimlerinin baş harflerini vermiş. Dünya literatürüne “Egmao” olarak geçen canlı türünün diğerine ise Özbek’in eşinin ismi olan "Derya" uygun görülmüş.

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2018 ve 2019 yıllarında çıkan uluslararası dergilerdeki bilimsel makalelerle dünyaya duyurulan canlıların ismi, bilimsel literatürde "Gammarus egmao" ve "Gammarus Deryae" olarak geçiyor.

Keşfedilen türlerin ülkenin doğal zenginliği olduğuna ve korunması gerektiğine işaret eden Özbek yaptığı açıklamada, "Bir foka ya da carettaya nasıl önem veriyorsak buna da vermeliyiz. Hepsi canlı türü. Her iki canlı türü sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk kez görülüyor ve tanımlanıyor.” ifadelerini kullanmış.

https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turk-bilim-insanlari-iki-yeni-canli-turu-kesfetti,iRXouQalD0OCVOtM6d2FUQ?_ref=infinite