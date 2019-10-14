Havacılık devi Airbus, üç boyutlu baskı yöntemiyle dron ve otonom araç üretecek

Tam Boyutta Gör Airbus, San Francisco merkezli üç boyutlu baskı alanında uzmanlık gösteren Local Motor (LM) Industries isimli bir girişimle dron ve otonom araç üretmek için bir anlaşma imzaladı. Neorizon adı verilen şirket sürekli gelişen teknoloji ve değişkenlik gösteren müşteri talepleri doğrultusunda üretim yapmayı planlıyor.

LM Industries’in CEO’su Jay Rogers, hızlı şehirleşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan insan kalabalığının verimsiz ve kirlilik yaratan ulaşım alternatifleri ile taşınması hususunun yerel yönetimler ve devletleri fazlasıyla zorladığını belirtiyor. Rogers bu konuda yaptığı açıklamada, “Günümüz ulaşım altyapısı ve toplu üretim anlayışı kesinlikle esnek değil. Ciddi bir sermayeye de ihtiyaç duyan bu anlayış, değişen teknolojiye ayak uydurmaktan oldukça uzak.” İfadelerini kullanmış.

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Söz konusu engelleri aşmak maksadıyla “Mikrofabrika” mantığıyla hareket etmeyi planlayan Neorizon, ihtiyaç duyulan ulaşım araçlarını verimli ve hızlı bir şekilde basmayı planlıyor. Şirketin harekât merkezi ise Airbus’ın Münih yakınlarındaki Ludwig-Bölkow-Kampüsü olacak.

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Airbus’ın Dijital Dönüşüm Müdürü Peter Weckesser, “2016 yılından beri çalıştığımız LM Industries’in dijital üretim ve açık kaynak tasarımı alanlarındaki önemini fark ettiğimiz için çok mutluyuz. Neorizon’ı kuran iki şirket olarak kaynak ve tecrübelerin birleştirilmesinin önemini de anlamış bulunuyoruz. LM Industries’in dijital üretim alanındaki tecrübesi ile Airbus’ın malzeme uzmanlığı, üç boyutlu metal baskı ile eklemeli üretim ve prototip çıkarma ile seri üretim alanlarındaki uzmanlıkları sektöre yeni bir soluk getirecek.” açıklamalarında bulunmuş.

LM Industries, 2016 yılında Olli adını verdiği bir otonom servis aracı basmıştı. Geleneksel bir araca göre %90 daha az parçanın kullanıldığı araçta %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden istifade edilmişti.

https://interestingengineering.com/airbus-to-3d-print-drones-and-self-driving-vehicles-in-new-venture