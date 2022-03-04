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    Türk Telekom'un 5G yatırımları, esim konusu, ülkemizde 5G'nin kullanımı ve dahası...

    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile Mobil Dünya Kongresi kapsamında şirketin 5G planlarını, ülkemizdeki ihale sürecini, Türk Telekom'un teknoloji ihracat etme planlarını ve dahasını konuştuk.

    • Türk Telekom'un 5G kapsamındaki yerlilik çalışmaları neler?
    • Esim ve ecall ne zaman geliyor?
    • Çip krizi ve pandemi gibi etkiler 2022'de gerçekleşmesi planlanan frekans ihalesini ve 2023 olarak hedeflenen 5G kullanımını erteler mi?
    • Türk Telekom'un enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji tarafına yatırımları.
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