Türkiye’deki ilk senesinde Keenetic, e-ticaret sitelerinde en çok tercih edilen modem router çözümü olmayı başardı

İnternet ve kablosuz ağ alanında kullanıcı ihtiyaçlarını ele alarak önemli ölçüde fark yaratan Keenetic, Türkiye’de aktif faaliyete başlayışının 1.yılını kutluyor.

İddialı ve yenilikçi akıllı modem ve router üreticisi ve geliştiricisi olarak 2010 yılında Hong Kong’da kurulan Keenetic’in Türkiye ayağı, Kasım 2018 yılında uluslararası bir girişim çerçevesinde joint venture olarak hayata geçirildi. İnternet ve bilişim sektörünün tecrübeli ismi, Zyxel Türkiye’nin kuruculuğunu ve 10 yıl Genel Müdürlüğünü yapan Vefa Tarhan tarafından kurulan Keenetic, bir yıllık hazırlığın ardından 21 Ağustos 2019 da açılış yaptı ve satışlarına başladı. Sürekli kendini güncelleyebilmesi ve esnek bir yazılım imkanı sunması ile Keenetic, kuruluşunun daha ilk altı ayında kablosuz internet alanında fark yaratmayı başardı.

E-ticaret sitelerinde 1.sırada

Donanımda ve yazılımda ürettiği çözümlerle, modem ve router alanında kronikleşmiş güvenlik ve verimlilik problemlerine çözümler sunan Keenetic, kullanıcıların premium nitelikte konforlu internet kullanımı beklentisini karşılıyor. Yazılım ve donanım güncellemelerinde kullanıcılardan aldığı geri bildirimleri de dikkate alan Keenetic, sağladığı dört dörtlük internetle e-ticaret sitelerinde yerleştiği birinci sırayı uzun süredir koruyor. Keenetic, kullanıcıların büyük oranda ürünü görmeden aldıkları, alanındaki en güvenilir internet erişim ürünü olarak öne çıkıyor.

Kablosuz WPA3 ve OWE güvenlik standartlarını sağlayabilen Türkiye’deki tek firma

Keenetic kullanıcıları, ürünü kurmalarından itibaren, hızlıca kablosuz iletişim wi-fi becerilerindeki kaliteyi yaşamaya başlıyor. Ping süreleri oldukça düşüyor, herkesin kasılmadan internete girdiğini, olabilecek en iyi hızda VDSL2/ADSL2+ olarak internete bağlandığını görüyorlar. Yazılım, donanım ve güvenlik özellikleri, kullanıcı deneyimine büyük değerler katıyor. Tüm ürünlerinde MESH wi-fi desteği sunan Keenetic, WPA3 ve OWE güvenlik standartlarını sağlayabilen Türkiye’deki tek firma olma özelliğine sahip. Cihazlarında bulunan bulut temelli yazılım ile cihazın uzaktan da SSL sertifikasına sahip güvenli bir şekilde yönetilebilmesini sağlaması, bulut mimari ile istenilen uygulamanın eklenebilmesi ve/veya çıkarılabilmesi ve bu işlemlerin router ya da modemde ek işlem gücü işgal etmemesi de en önemli özellikleri arasında.

Son kullanıcı odaklı, yenilikçi ve çevik

Keenetic CEO’su Vefa Tarhan, kullanıcıların Keenetic markasını tercih etmeleri ve önermelerinin sebepleriyle ilgili şunları söyledi: “Keenetic olarak satış ve destek operasyonuna başladığımız günden bugüne kullanıcıların beğenisini ve övgüsünü kazandık. Bir yıl kadar kısa süre içinde on binlerce ev Keenetic ile dört dörtlük internete kavuştu. Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden gerçek müşteri değerlendirmelerinde tüm ürünler kullanıcılardan neredeyse tam puan almış durumda. Aynı zamanda en yüksek puan değerlerine sahip. Kullanıcıların Keenetic markasını tercih etmeleri ve önermelerinin sebeplerinden biri de ürün kalitesinin sıra dışı verimlilikte olmasının yanı sıra satış ve sonrası destek operasyonu ile sağladığı müşteri memnuniyeti ile sunduğu çeviklik. Arka planda tüm çağrılar akıllı SLA alt yapıyla takip edilmekte. Türkiyenin en büyük Türkçe ve İngilizce teknik döküman, yardımcı bülten ve videolu kütüphanesine şimdiden sahibiz. Erişilebilir fiyatlarla ve çevikliği ile kullanıcılara fark yaratan internet bağlantısı sunmayı hedefliyoruz. Özellikle kablosuz erişim, VDSL2/ADSL2+, fiber ürünlerinde ilk ikide olmayı hedefliyoruz.

Yol haritasında neler var?

Vefa Tarhan, Keenetic’in yol haritası hakkında şu bilgileri verdi: “Keenetic hem yazılım hem de donanım geliştirmelerinde sürekli hem çok yeni, kullanıcıların görünce mutlu olduğu sürprizler yapıyor hem de son kullanıcılardan aldığı geri bildirim ve talepler doğrultusunda ürünlerini şekillendiriyor. Kullanıcılarımızın KeeneticOS yazılımında olmasını istediklerini gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapıldıktan sonra herkes için uygun ve kullanılabilir olması durumunda, bulut temelli işletim sistemimize ekleyebiliyoruz. Güvenlikle ilgili güncelleme ve denetimleri de sürekli gerçekleştiriyoruz. Türkiye pazarında kullanılan internet hızlarına uygun olacak şekilde daha fazla fiyat performans odaklı ölçeklenmiş dualband daha üst segment modem router yol haritamız içerisinde. Özellikle sabit internet hattının erişemediği alanlar için yeni 4,5G/LTE router planlarımız mevcut. Bu ürünleri 2021’in ilk çeyreğine kadar pazara sunmayı ve büyüme grafiğini sürdürmeyi planlıyoruz.

Keenetic uzun vadede Türkiyenin, özellikle evlerimizde ve kobilerde en fazla tercih edilen İnternet erişim ürünü olacak. Çözüm ürettiğimiz tüm alanlarda alanda ilk sırada veya ilk ikide olacağız.”

Keneetic Hakkında:

Keenetic, son kullanıcı istek ve ihtiyaçlarını dikkate alan iddalı ve yenilikçi akıllı modem router üreticisi ve geliştiricisi olarak 2010 yılında kuruldu. Keenetic'in temel misyonu, işlemci gücü problemi ve yüksek enerji sarfiyatı olmayan, akıllı ev ve ofisler için üstün kablosuz performansı sunan, aynı zamanda gelişmiş esnek ve modüler yazılım gücüyle güvenli, kolay yönetilebilir, sürekli geliştirilebilir olma özelliklerini barındıran router cihazları üretmektir. Keenetic ürünleri, yüksek donanım özellikleri sayesinde sorunsuz çalışarak mutlu müşteriler yaratırken aynı zamanda ulaşılabilir fiyatlara sahiptir. Ülkemizde, Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. internet ve bilişim sektörünün tecrübeli ismi eski Zyxel Türkiye Genel Müdürü Vefa Tarhan tarafından Kasım 2018 yılında uluslararası bir girişim çerçevesinde joint venture olarak kuruldu.

www.keenetic.com.tr

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