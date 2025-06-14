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    Samsung’un yenilikçi dijital cüzdanı S Wallet’tan avantajlı kampanya!

    Samsung’un yenilikçi dijital cüzdan uygulaması S Wallet, yeni güncellemelerle işletim sistemi fark etmeksizin akıllı telefonlarda hem kolay hem de güvenli ödeme konforu sunuyor. 

    Samsung’un yenilikçi dijital cüzdanı S Wallet Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Samsung’un, Türkiye’de tüm akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği dijital cüzdan uygulaması S Wallet, yeni güncellemelerle kullanıcılarına yeni nesil ödeme imkânları sunmaya devam ediyor. Bir dijital cüzdan olmanın ötesine geçerek kullanıcılarına avantajlı alışveriş fırsatı, indirimler ve özel kampanyalar da sunan S Wallet, kullanıcılarını bu avantajlı dünyaya davet ediyor.

    Samsung’un yenilikçi dijital cüzdan uygulaması S Wallet, yeni güncellemelerle işletim sistemi fark etmeksizin akıllı telefonlarda hem kolay hem de güvenli ödeme konforu sunuyor. Samsung, S Wallet dijital cüzdanın avantajlarını herkesle buluşturmak için var olan pek çok avantaja ek olarak yeni bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında uygulama üzerinden yapılacak tüm mobil ürün grubu aksesuar alışverişlerinde net yüzde 50 indirime ek olarak yüzde 5 indirim fırsatı sunuluyor.

    Samsung’un yenilikçi dijital cüzdanı S Wallet Tam Boyutta Gör

    Tüm mobil ürün grubu aksesuar alışverişlerinde net yüzde 50 indirim

    S Wallet’a üye olup hesap bilgilerini doğrulayan katılımcılara Amazon Prime üyeliğinin ilk 4 ayı, S Sports Plus üyeliğinin ise ilk 2 ayı ücretsiz olarak hediye ediliyor.

    Kampanya kapsamında S Wallet uygulaması üzerinden yapılacak kılıftan kablosuz hızlı şarj cihazına, saat kordonlarından güç adaptörüne, tüm mobil ürün grubu aksesuar alışverişlerinde yüzde 50 indirim fırsatı kullanıcıları bekliyor. Ayrıca bu indirime ek olarak akıllı telefon, saat, tablet ve Galaxy Buds kulaklık alımlarında da yüzde 5 indirim fırsatı sunuluyor.

    Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için S Wallet uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Kampanyalar hakkında sorularınız için 08502522222 S Wallet Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

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    4S14N_HUNT3R 7 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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