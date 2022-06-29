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    TurkNet GigaFiber'e nasıl başvurulur? GigaFiber nedir?

    Bu videoda yüksek internet hızı isteyenlerin fazlasıyla hoşuna gidebilecek bir konuya yakından bakıyoruz. TurkNet'in sunmuş olduğu GigaFiber hizmeti bu videomuzun konusu. 

    Bu videoda yüksek internet hızı isteyenlerin fazlasıyla hoşuna gidebilecek bir konuya yakından bakıyoruz. TurkNet'in sunmuş olduğu GigaFiber hizmeti bu videomuzun konusu. Özellikle simetrik hizmet sunabilmesiyle ön plana çıkan TurkNet, fiyat konusunda da rekabetçi bir rol oynuyor. Sizler neler düşünüyorsunuz?

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    TurkNet'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

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