TurkNet Kullanıcıları 95 Milyon Kez "Alo" dedi!

TurkNet telefon hizmetleriyle tasarruf etmeyi seçen tüketiciler, Kasım sonu itibariyle ahizeyi 95 milyon kez kaldırdı.

Türkiye'nin önde gelen yeni nesil telekom operatörlerinden TurkNet, Kasım sonu itibariyle toplam arama sayısının 95 milyona ulaştığını açıkladı. TurkNet'in telefon hizmetleri, kullanıcılarına önemli oranda tasarruf yapma imkanı sunuyor.

A Tipi telefon hizmeti (TurkNet Sabit Telefon Hizmeti [STH])

TurkNet sabit telefon hizmeti, tüm kullanıcılarına, şehir içi görüşmelerinde yüzde 58, şehirlerarasında yüzde 52, GSM aramalarında yüzde 46 ve uluslararası aramalarda ise yüzde 61'e varan indirimler sunuyor. Dileyen herkes tek bir dilekçeyle bu hizmete geçebiliyor ve mevcut sabit hattı üzerinden, ek bir cihaza gerek duymadan ve ek bir sabit ücret ödemeden, bu avantajlı hizmetten faydalanabiliyor. TurkNet A Tipi telefon hizmetinden faydalanan aboneler, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde şehir içi veya şehirlerarası fark etmeksizin, şehir içi tarifeden de ucuza konuşabiliyorlar.

B Tipi (1095) telefon hizmeti

Şehir içi, şehirlerarası, GSM ve uluslararası yönlere yapılan tüm aramalarda büyük tasarruf sağlayan 1095, hiçbir abonelik, sözleşme, taahhüt ya da ek cihaz kullanımı gerektirmiyor. Kullanıcılar, hizmeti istedikleri zaman kullanıyor ve kullandıkları kadar tasarruf ediyorlar. 1095 kullanımıyla, şehir içi aramalarda yüzde 55, şehirlerarası aramalarda yüzde 47, GSM aramalarında yüzde 24 ve uluslararası aramalarda yüzde 58'e varan tasarruf sağlanıyor. 1095 tarifeleri, herhangi bir kampanyaya bağlı olmaksızın, sürekli geçerli tarifeler olduğundan, kullanıcılara her daim tasarruf yapma imkanı sunuyor. 1095'in ekonomik tarifelerinden yararlanmak için, aranacak her numaradan önce 1-0-9-5 tuşlamak yeterli oluyor, ardından alışılan şekliyle numara çevriliyor.

Onnet telefon hizmetleri

TurkNet Onnet telefon hizmeti, internete bağlı kurumların uluslararası, şehirlerarası, şehir içi ve GSM görüşmeleri ile hem kendi şubeleri, hem de diğer TurkNet müşterisi şirketlerle ofisler arası telefon görüşmelerini TurkNet omurgası üzerinden yüksek kalitede ve düşük maliyette gerçekleştirmelerini sağlayan, kurumsal ihtiyaçların ön planda tutulduğu bir hizmet niteliği taşıyor. Bu servis kapsamında abonelere, kullanım yoğunluklarına göre şehir içi aramalarda yüzde 59, şehirlerarası aramalarda yüzde 62, GSM aramalarında yüzde 75 ve uluslararası aramalarda ise yüzde 73'e varan tasarruf olanakları sunuluyor.

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