Ubuntu Netbook Remix bir sonraki sürüm için diyete girdi

En popüler Linux dağıtımı olarak gösterilen Ubuntu'nun netbook'lar için hazırlanan Netbook Remix isimli özel versiyonu diyete girdi. Gelen bilgilere göre işletim sisteminin bir sonraki sürümü, çeşitli uygulamaların çıkartılığı hafifletilmiş bir çözüm olarak sunulacak. OpenOffice paketinin olmayacağı yeni sürümde geliştiriciler, kullanıcıları Google Documents gibi bulut-bilgi işlem çözümlerine yönlendirmek istiyorlar. Öte yandan Tomboy, PalmOS Pilot ve grafik uygulamalarının da olmayacağı sürümde Brasero/CD yaratıcısı ve Sözlük uygulamaları ise gizlenmiş olarak gelecek.
Çıkarılan ve gizlenen uygulamalara ek olarak bazı yazılımların Gwibber, Cheese Webcam Booth ve SimpleScan daha netbook dostu alternatifler ile değiştirilmesi de bekleniyor. Yapılan düzenlemelere paralel olarak bir sonraki Netbook Remix sürümünün mini-bilgisayarlarda daha yüksek performans sunması bekleniyor.
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bir sayfa yazı, bir gram teknik bilgi yok. neden linux kötü? çünkü videoları açamadım.
sen linux'ta video açmayı beceremiyorsan bu senin sorunundur. windows'ta kullandığım vlc player linux mint'te default geliyor. ikisinin default media player'larını karşılaştıracaksak, vlc her türlü alır.
bi yükledim midem bulandı zihniyetinde olanlar zaten kullanmasın linux falan. devam edin muhafazakarlığınıza, microsoft da bunun üstünden doğru düzgün windows'ları 400 liraya kakalasın.
Ubuntu uzerinde kullandıgın video oynatıcının ayarlarında metin kodlaması seceneginde turkceyi secerek altyazı sorununu asabilirsin.Mkv lerdeki sorunlarda yeni codec ile asıldı.Linux merakının devamı dilegiyle.
Her neyse şöyle söylimim.. Aslında çoğu cevap veren arkadaşa katılmıyor değilim.. Yani bile bile gerçekleri görüpte aksini iddia edecek biride değilim.. Size pardusu ilk kurduğumda kafamda oluşan izlenimlerimi aktarıyım.. Benim ilk yazdıklarım konunun ilerleyen böümlere ait sahnelerdi.. Aslında pardusu bu ilk kuruşum da değildi.. Pardusu daha ilk versiyonundan beridir deneyen ama aktif olarak kullanmayan biriyim.. Tabi konumuz buda değil ama aradan geçen zamanda gördüm ki gerçeten oldukça bir yol kat edilmiş.. Uzun yıllardır PC kullanıyorum open suse mac ubuntu vs. vs. hepsini denedim.. Aynı PC de hem linux hem mac hemde windows kullandığım zamanlarda olmuştu.. Bu kadarlık bir deneyim dahi bu işletim sisteminin ne kadar geliştiğini ve ne kadar ileride olduğunu anlamaya yetiyor da artıyor.. Gerçekten hayranlıkla bakıyorsunuz.. Çünkü bunlar kendi kalıplarının dışına çıkabiliyorlar windows gibi sürekli aynı mimariyi taşıyıp geriye doğru uyumlu olması gibi bir zorunlulukları olmadığı için bu konuda da özgürler.. Ben linux çok kötü demiyorum.. Ama sizin dediğiniz gibi benim videolarımı açmadı ha açamaz demiyorum illaki gerekli kodekleri yüklemek gerekli olabilir ama birileri sanki çok PC uzmanlığı havasına bürünüp benim bir videoyu dahi açmayı beceremediğim havasında yazılar yazıyorlar.. Sorsan adam PCyle tanışalı 2 gün olmuştur burada ahkam kesiyor.. Neyse sidik yarışına girmek istemiyorum.. Ben pardusun öyle abartıldığı kadar olmadığını söylüyorum.. Yani benim eski PCmin bile bütün donanımlarını sorunsuz bulup sürücüleri yükleyeceğini düşünmüştüm.. gerçekten ekstra hiçbir yazılma gerek kalmadan tüm ev içi kullanımına hazır hale geleceği beklentisi içerisindeydim.. Ama bu beklentilerim yarım kaldığı için malesef o kadar uğraşıp kurduğum emek harcadığım win7 sistemimi formatlamama da üzülmedim değil hani..Onca emeğim boşa gitmiş gibi düşündüm.. Çünkü en basitinden bir film bile izleyemiyor internete dahi giremiyordum.. Bir 8600GT ekran kartını standart sürüleriyle tanıyor..3B desteği yok.. Ner deniyor linuxta vesa sürücülerimidir nedir.. tıpkı windowsun yeni bir ekran kartını taktığınızda görüntü vermesi gibi ama GPU dan yararlanamıyor. yani 3B yok.. 8600GT gibi eski bir ekran kartı sürücüsünü adam gibi yükleyemedi.. KDEnin hiçbir 3B görünümümden faydalanamadım.. PCme takılı 2 adet wi-fi kartını tanımadı.. birisi PCI slota takılı biriside airties wus-300 adaptör.. kendi sitesinde windows için bile doğru düzgün driver bulundurmuyor aptal bir marka.. sadece 32bit desteği var.. ana makinemde zaten kullanamıyorum 64bit kullandığım için.. Diğer PCI slotuna takılı 54Mbps wi-fi kartımıda görmedi. Gerçi o biraz eskiydi ama. Kendime ait film arşivim var süreklide bu arşive film ekliyorum.. Film izlemekten çok keyif alan biriyimdir.. Farklı formatlarda filmlerim mevcut.. Ama gel görki standart kurulumda hiçbirisini içerisindeki hiçbir mediapalyer açamadı.. Eğer sizin söylediğiniz gibiyse yani gerçekten açması gerekiyorduysa belkide ekran kartı sürücüsünden olabileceği aklıma geldi.. Ama linux uzmanı olmadığım için böyle bir iddiada bulunamam.. Hadi diyelim codec lazım internetten indir iki adet wi-fi için donanım mevcut ikisinide tanımadı.. net olmayınca sürücüde yok sürücü olmayınca codec yok program deposu yok. belki ekran kartı içinde sürücü güncellemesi yapıcaktım o da yok.. hiçbirşey yok.. elimde öylece kaldı linux.. Halbuki o kadar da hevesle kurmuştum.. onca emek verip programlarımı hazırladığım güncellemelerini ayarların yaptığım windowsum oldukça temiz bir şekilde sorunsuzca tüm donanımlarıyla çalışıyordu.. Buna rağmen ben formatı çaktım.. ama hala birileri gelip bilip bilmeden yazıyor çiziyor hayaller fanteziler ülkesinde karşısındakine yakıştırdığını şak diye yapıştırıyor buraya.. şurada yorum yapanların çoğu şu söylediklerimi yapmaya tenezzül dahi edemicek ayrıca bir windows kullanıcısı iken bide gelip bana cevap yazmaz mı zannedersin linux profesörü.. (istisnalar kendini belli ediyor zaten sözüm onlara değil, onlar kendilerini çok iyi anladılar)..
Herneyse var mı yazdığım sorunlara çözüm olabilecek birisi.. Tekrardan pardus yada benim daha çok kullanmak isteiğim ubuntuyu kurabilirim ama bu sorunlar olmaması lazım.. Bi yol gösteren çıksın madem.. forum sitesi değil mi burası hadi paylaşalım.. ben hala istiyorum bu işletim sisteimini kullanmayı.. bir şans daha verebilirim kendime ... Win 7 yi tekrardan kurmuştum ama yine format atabilirim.. Madem sorun diyorsunuz soruyorum..
Ozgür yazılımlar mutlak mıcrosoftu koseye sıkıstıracak,
Yoksa kendı serverınde LINUX kullanmazdı degilmi Bill ;)
Turkiye tarihinde bazi safsatalar yuzunden ucak fabrikasi kapatildi, ayni sekilde %100 Turk mali ilk otomobilde uretime gecemedi
Pardus tubitak bunyesinde bi grup insan ve buna gonullu olan gelistiriciler tarafindan sizler icin yapilmis milli bir isletim sistemidir belki ubuntu pardustan iyi olabilir ama gelistirici sayisina orantilarsaniz Pardus ubuntudan daha hizli gelismektedir burdan pardus gelistiricilerinin ne kadar ozverili calistigini anlayabiliriz ustelik bu Turkce isletim sistemi tamamen bedava tabikide eksikleri olacak bu piyasada cok yeni cunklu burda sizlere is dusuyor saga sola cikip karalama yapmadan once 1 dakkani ayirip eksikleri bildirirseniz en kisa surede bu hatalar kapanir
Sizin ovdugunuz microsoftun ilk ceyrekteki cirosu 15 milyar dolarin ustunde tum dunyada olusturdugu kullanici database ise inanilmaz buna ragmen windows xp de sp3 den sonra 96 tane yama cikti ve bu heray artiyor ehhh izin verde bi zahmet bi videoyuda oynatsin
Linux çarpık yapılaşmanın yazılım boyutuysa, Windows İstanbul'un kanalizasyon altyapısının yazılım boyutudur. İçinde neler yüzüyor siz düşünün.
Yapıcı olun, yıkıcı olmayın. Bir hata/sorun olduğunu düşünen insan gelip de burada paragraflarca yazı yazıp anaokulundaki arkadaşını babasına şikayet eder gibi davranmak yerine ilgililere sorunu düzgünce bildirip çözülmesinde yardımcı olursa, belki ileride başka kullanıcıların bu sorunla karşılaşmasını engellemiş olur.
Kardeşim merak ettim windows'ta kaç tane player var ? :)
Ve bence ubuntu derken oturup 5 dakka düşün çünkü ubuntu kendi eskiklerini kendisi tamamlayan bi işletim sistemi (Pardus demiyorum dikkatini çekerim)..Windows ücretsiz olarak ancak 30 gün sana hizmet verir ve hiçbir sorununa kendisi çözüm bulmaz hatta arıyomuş gibi dürünür aradığı zadece sana ne fiyat yazacağıdır :)
Denemiş olmanı takdir ediyorum ama bu gözlükleri çıkar ondan sonra bak olaya..
paradoxical_boy arkadaşım çok güzel açıklamış..Aslında benim asıl kızdığım tek konu allahın belası hırsızların windows'unun linux gibi kullananlar tarafından yazılan ve geliştirilen bir dağıtımla karşılaştırılması...!
Bu yazdığını nasıl yorumlamamızı bekliyorsun çok merak ettim. Kusura bakma arkadaşım senin anlatma özründen ben sorumlu olamam. Eminim forumda da telepati yeteneği olan çok az insan vardır ben onlardan biri değilim.
Ayrıca kendin için, kimseyi tanımadan yorum yapanlar diyorsun; ama aynı şeyi sana cevap verene yapıyorsun ki burada bütün kabahat anlatmak istemediği düzgün anlatamaman. Verilen diğer cevaplardan da anlayabileceğin(!) gibi, yazdıklarının her kez tarafından benim anladığım gibi anlaşıldığına eminim.
positroN Çok doğru bir noktaya değinmiş bu tartışmanın yeri burası değil...
Ekstra olarak 2. tantanam "Linux çarpık yapılaşmanın yazılım boyutudur" sözüne. (Hani şu saydığım sürümler tantanası) Videonun açılmamasına değil. Yurdumun insanının yıllar yılı okullarda Türkçe dersi görmesine rağmen bu kadar güzel(!) bir şekilde okuyup yorumlaması ne güzel :) Paragrafın ilk cümlesini görmen yeterliydi sadece :) Konuyu çarpıttığım da yok, karşımdakini sözde beceriksiz yerine koymaya çalıştığım da.