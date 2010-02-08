Ubuntu Netbook Remix bir sonraki sürüm için diyete girdi

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En popüler Linux dağıtımı olarak gösterilen Ubuntu'nun netbook'lar için hazırlanan Netbook Remix isimli özel versiyonu diyete girdi. Gelen bilgilere göre işletim sisteminin bir sonraki sürümü, çeşitli uygulamaların çıkartılığı hafifletilmiş bir çözüm olarak sunulacak. OpenOffice paketinin olmayacağı yeni sürümde geliştiriciler, kullanıcıları Google Documents gibi bulut-bilgi işlem çözümlerine yönlendirmek istiyorlar. Öte yandan Tomboy, PalmOS Pilot ve grafik uygulamalarının da olmayacağı sürümde Brasero/CD yaratıcısı ve Sözlük uygulamaları ise gizlenmiş olarak gelecek.

Çıkarılan ve gizlenen uygulamalara ek olarak bazı yazılımların Gwibber, Cheese Webcam Booth ve SimpleScan daha netbook dostu alternatifler ile değiştirilmesi de bekleniyor. Yapılan düzenlemelere paralel olarak bir sonraki Netbook Remix sürümünün mini-bilgisayarlarda daha yüksek performans sunması bekleniyor.