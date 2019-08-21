Ulusal Programlama Yarışması için geri sayım başladı!

Tam Boyutta Gör Dijital devrimin eşiğindeki dünyada, gençlerin gelecek kariyerleri adına en anlamlı uğraşlarından birisi olan programlama için, Birebir Eğitim Vakfı’nın projelerinden inzva Türkiye’de en önemli adımlardan birini atarak 13-15 Eylül tarihlerinde programlama yarışması düzenliyor. Yarışma Türkiye’deki genç bilgisayar mühendis adaylarının takım çalışmasının yanı sıra kendilerini sürekli sınayabilecek yapıda düşünmelerini amaçlıyor.

Çok katmanlı ve takım tabanlı olması itibariyle türünün ilk örneği olan Ulusal Programlama Yarışması, ICPC (International Collegiate Programming Contest - Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması) himayesinde, ülkemizin bilgisayar mühendisliği alanında eğitim veren en iyi üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) partnerliğinde İstanbul’da düzenleniyor.

inzva kurucularından Utku Yavuz, Ulusal Programlama Yarışması’nın Türkiye’nin genç ve parlak bilgisayar mühendislerine küresel başarıya açılan kapıyı aralama fırsatını ücretsiz olarak sunduğunu, inzva’nın da bulunduğu Beykoz Kundura’da gençlerin birlikte çalışma ve koordinasyon yeteneklerini güçlendirecek bir ortamda hem yarışabileceklerini hem de kariyerleriyle ilgili karar verebilecek iş ve akademi dünyası ağına ulaşabileceklerini belirtti.

Dünyadan üç binden fazla üniversite takımının katıldığı bir programlama yarışması olan ICPC’ye geçtiğimiz yıl 115 ülkeden toplam 3 bin 200 üniversitenin 52 bin öğrencisi katıldı. inzva, Türkiye genelindeki üniversite ekiplerini Beykoz Kundura'da düzenlenen yarışmaya -tamamen ücretsiz olarak- katılmaya davet ediyor. Bu yarışmaya katılarak ilk 10’da yer alan takımlar Birebir Eğitim Vakfı sponsorluğunda Güneydoğu Avrupa Bölgesel Yarışması’na (SEERC) katılmaya hak kazanacak. SEERC’te başarılı olan takımlar ise dünyanın en prestijli algoritma programlama yarışması olarak kabul edilen ICPC'nin Dünya Finallerine katılma hakkı kazanacak.

Birebir Eğitim Vakfı’nın (BEV) projelerinden biri olan inzva topluluğu Ulusal Programlama Yarışması’na öncülük ederek; algoritmik, analitik ve üretken düşünmeyi teşvik etmeyi; takım çalışması, çeşitli problemleri çözme ve zaman kısıtlamaları ile çalışma gibi yetenekli bilgisayar mühendislerinin becerilerini artırarak profesyonel kariyerlerinde iyi bir başlangıç yapmalarını hedefliyor. Günümüzün olduğu kadar geleceğin de en önemli “akıl" sporunu teşvik ederek Türkiye'nin rekabetçiliğini artırmayı amaçlıyor.

Türkiye'deki bilgisayar mühendisleri topluluğunu kurarak onların sesi olmak isteyen inzva, her yıl Türkiye üniversitelerinden en az 10 ekibin uluslararası arenadaki yarışmalarda yarı finale kalmasını sağlamak için çalışıyor. inzva’nın bir başka büyük hedefi ise İstanbul'un programlama ve algoritma alanında uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapması.

Küresel ölçekte rekabet edebilecek gençleri yetiştirmek üzere birçok çalışma gerçekleştiren inzva’nın düzenlediği Ulusal Programlama Yarışması, yılda bir kez SEERC (Southeastern Europe Regional Contest) ve ICPC yarışmalarından önce gerçekleştirilecek ve geleceğin Türk bilgisayar mühendislerini küresel arenada öne çıkaracak rekabet ortamının İstanbul’dan start almasını sağlayacak.

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