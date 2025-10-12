AV2 kodeği 2025 sonunda geliyor: İşte beklenen yenilikler

AV2 final sürümü 2025 sonunda geliyor
Paylaşılan verilere göre AV2, AV1'e göre yüzde 30’a varan bitrate tasarrufu sağlıyor. PSNR-YUV testinde yüzde 28,63, VMAF değerlendirmesinde ise yüzde 32,59 oranında verimlilik artışı elde edildi. AV2, AV1 mimarisindeki hibrit blok tabanlı yapıyı korurken, 256x256 süper bloklar, tam döngü bölünme sistemi ve luma-chroma ayrımında daha akıllı bir yapıya geçiyor.
Kodek, geliştirilmiş tahmin modlarıyla yüksek çözünürlük ve hızlı sahnelerde daha kararlı performans sunarken, yedi farklı geçmiş kareden referans seçebilen yeni bir modelleme sistemi kullanıyor. Ayrıca, Temporal Interpolation (TIP) özelliğiyle hareketli sahnelerde geçişler daha akıcı hale geliyor.
Filtreleme ve post-process tarafında ise "genelleştirilmiş deblocking" sistemi bulunacak. Bu sistem, önceki AV1 filtrelerine göre daha iyi detay koruma sağlıyor. Ek olarak Guided Detail Filter ve Cross-Component Sample Offset gibi yenilikler, sıkıştırma kaynaklı gürültüyü azaltıyor. Son olarak yeni kodek film gren sentezinde daha esnek bir yapı sunuyor ve çok katmanlı stereo video tasarımlarını destekliyor.