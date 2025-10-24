Çin, UEFI'ye rakip olacak UBIOS standardını duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin, bilgisayar donanımı ve yazılımı arasındaki en temel katmanlardan biri olan firmware alanında önemli bir adım attı. Global Computing Consortium (GCC) tarafından duyurulan UBIOS (Unified Basic Input Output System) standardı, uzun süredir kullanılan UEFI'ye alternatif olacak.

Bağımsız firmware dönemi

Kaçıranlar için Çin de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanılan UEFI standardı, Intel ve Microsoft öncülüğünde geliştirilmişti. Ancak UEFI’nin temeli olan x86 mimarisine sıkı bağımlılığı, farklı işlemci türleriyle (özellikle ARM, RISC-V ve LoongArch) tam entegrasyonu zorlaştırıyordu. Bu durum, özellikle Çin’in yerli donanım geliştirme hedeflerinde bir engel olarak değerlendiriliyordu.

UBIOSstandardının resmi kodu ise T/GCC 3007-2025 olarak belirlendi. GCC açıklamasına göre, UBIOS'un geliştirilme sürecinde Huawei, China Electronics Standardization Institute ve Nanjing BAI AO gibi 13 büyük kurum yer alıyor. Sistem, heterojen işlemci yapıları, dağıtılmış mimariler ve birleşik donanım yönetimi gibi alanlarda tamamen sıfırdan tasarlanmış bir altyapıya dayanıyor.

GCC'ye göre yeni sistem, daha hafif, güvenli ve optimize edilmiş bir kod mimarisiyle çalışıyor. Ayrıca yerli işletim sistemleriyle (örneğin Kylin OS ve UOS) tam uyumlu olacak. Ayrıca ARM ve RISC-V mimarilerine yerel destek sağlarken aynı zamanda gelecekteki çip tasarımları için ölçeklenebilir bir yapı sunuyor.

UBIOS'un kısa vadede Çin'deki kamu kurumları ve yerli üreticiler tarafından benimsenmesi bekleniyor. Uzun vadede ise sistemin, ARM ve RISC-V tabanlı küresel sunucu çözümlerine ulaşacak.

