Word'de dosyalar artık otomatik olarak buluta kaydedilecek

Şu anda Microsoft 365 Insider kullanıcılarıyla test edilen bu özellik sayesinde kullanıcıların çalışmalarını kaybetme riski ortadan kalkacak ve belgelere Android, iOS veya web tarayıcı üzerinden kolayca erişilebilecek.
Yeni sistemde belgeler, mevcut formatta olduğu gibi dosya adının sonuna numara eklenerek değil, tarih ile adlandırılarak kaydedilecek. Kullanıcılar varsayılan bulut konumunu seçerek belgelerin nereye kaydedileceğini belirleyebilecek ya da bu özelliği tamamen kapatabilecek.
Microsoft, belgeleri varsayılan olarak bulutta depolayan otomatik kaydetme işleviyle Word kullanıcılarını giderek daha fazla buluta kaydetmeye teşvik ediyor. Yazılım devi ayrıca, kullancıları dosyalarını OneDrive'a yedeklemeleri için sıkı sık uyarı mesajları gösteriyor.
Ancak bu yeni değişiklik, OneDrive veya başka bir bulut depolama kullanmayanlar için dosyaları yerel diske kaydetmeyi bir adım daha zorlaştırıyor. Microsoft’un blog gönderisine yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar bu durumdan memnun olmadıklarını dile getirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: