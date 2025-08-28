Word'de dosyalar artık otomatik olarak buluta kaydedilecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Word'ün belgeleri kaydetme şeklinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Artık yeni belgeler, kullanıcıların otomatik kaydetmeyi açmasına veya bulut depolamayı seçmesine gerek kalmadan otomatik olarak buluta kaydedilecek.

Şu anda Microsoft 365 Insider kullanıcılarıyla test edilen bu özellik sayesinde kullanıcıların çalışmalarını kaybetme riski ortadan kalkacak ve belgelere Android, iOS veya web tarayıcı üzerinden kolayca erişilebilecek.

Yeni sistemde belgeler, mevcut formatta olduğu gibi dosya adının sonuna numara eklenerek değil, tarih ile adlandırılarak kaydedilecek. Kullanıcılar varsayılan bulut konumunu seçerek belgelerin nereye kaydedileceğini belirleyebilecek ya da bu özelliği tamamen kapatabilecek.

Microsoft, belgeleri varsayılan olarak bulutta depolayan otomatik kaydetme işleviyle Word kullanıcılarını giderek daha fazla buluta kaydetmeye teşvik ediyor. Yazılım devi ayrıca, kullancıları dosyalarını OneDrive'a yedeklemeleri için sıkı sık uyarı mesajları gösteriyor.

Ancak bu yeni değişiklik, OneDrive veya başka bir bulut depolama kullanmayanlar için dosyaları yerel diske kaydetmeyi bir adım daha zorlaştırıyor. Microsoft’un blog gönderisine yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar bu durumdan memnun olmadıklarını dile getirdi.

