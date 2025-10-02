Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, 7 yılın ardından Office uygulamalarının simgelerini güncelledi

    Microsoft, 2018'den bu yana gerçekleştirilen en büyük değişiklikle, 10 temel Office uygulamasının simgesi yeniden tasarladı. Simgeler artık daha renkli, eğlenceli ve modern bir tasarıma sahip.

    Microsoft, 7 yılın ardından Office simgelerini güncelledi Tam Boyutta Gör
    Microsoft bugün, yılın başlarında sızdırılan yeni Office simgelerini resmi olarak tanıttı. Yeni simgeler, Microsoft’un son dönemde Fluent illüstrasyonlarıyla yaptığı çalışmalara uyum sağlayacak ince değişikliklerle daha renkli, eğlenceli ve modern bir tasarıma sahip.

    Copilot'tan ilham alındı

    2018'den bu yana gerçekleştirilen en büyük değişiklikle, 10 temel Office uygulamasının simgesi yeniden tasarlandı. Microsoft, Copilot artık Microsoft 365 içine daha fazla entegre edildiği için, simgelerin tasarımında Copilot'un simgesinden ilham alındığını söylüyor.

    Microsoft, 7 yılın ardından Office simgelerini güncelledi Tam Boyutta Gör
    Microsoft 365 Tasarım ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jon Friedman şöyle açıklıyor: "Temel 10 Office uygulaması en son 2018'de güncellendi ve tasarımların temsil ettiği şeyleri tanımlama biçimimiz, günümüzde kullanılan dille neredeyse aynı: bağlantı, uyum, kesintisiz iş birliği, akıcı geçişler. Yeni simgeler, daha basit, daha sezgisel ve son derece erişilebilir olmasının yanı sıra, akıcılık ve eğlence hissi uyandırıyor."
    Microsoft, 7 yılın ardından Office simgelerini güncelledi Tam Boyutta Gör
    Google’ın logosunda yaptığı değişime benzer şekilde, Microsoft da simgelerde daha belirgin renk geçişleri kullanıyor. Yeni simgeler aynı zamanda biraz daha sadeleştirilmiş. Örneğin Word simgesinde dört yatay çizgi varken, küçük boyutlarda daha rahat okunması için artık üç çizgi kullanılıyor. Friedman bu değişimi şöyle özetliyor: “Köşeli, sert ve durağan formlardan uzaklaşıp daha yumuşak ve akışkan hatlara yöneldik. Keskin kenarlar yerine kıvrımlar ve kavisler var; bu da simgelere hareket ve samimiyet duygusu katıyor.”

    Microsoft, yeni simgeleri önümüzdeki haftalarda hem bireysel hem de kurumsal Microsoft 365 kullanıcıları için web, masaüstü ve mobil platformlarda kademeli olarak sunacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trendyol fiyat geçmişi yavru kedi ısırırsa ne olur numara taşımada eski hat ne zaman kapanır civilization 7 türkçe yama erkek etek traşı için tüy dökücü krem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum