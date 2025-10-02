Microsoft, 7 yılın ardından Office uygulamalarının simgelerini güncelledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft bugün, yılın başlarında sızdırılan yeni Office simgelerini resmi olarak tanıttı. Yeni simgeler, Microsoft’un son dönemde Fluent illüstrasyonlarıyla yaptığı çalışmalara uyum sağlayacak ince değişikliklerle daha renkli, eğlenceli ve modern bir tasarıma sahip.

Copilot'tan ilham alındı

2018'den bu yana gerçekleştirilen en büyük değişiklikle, 10 temel Office uygulamasının simgesi yeniden tasarlandı. Microsoft, Copilot artık Microsoft 365 içine daha fazla entegre edildiği için, simgelerin tasarımında Copilot'un simgesinden ilham alındığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft 365 Tasarım ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jon Friedman şöyle açıklıyor: "Temel 10 Office uygulaması en son 2018'de güncellendi ve tasarımların temsil ettiği şeyleri tanımlama biçimimiz, günümüzde kullanılan dille neredeyse aynı: bağlantı, uyum, kesintisiz iş birliği, akıcı geçişler. Yeni simgeler, daha basit, daha sezgisel ve son derece erişilebilir olmasının yanı sıra, akıcılık ve eğlence hissi uyandırıyor."

Tam Boyutta Gör Google’ın logosunda yaptığı değişime benzer şekilde, Microsoft da simgelerde daha belirgin renk geçişleri kullanıyor. Yeni simgeler aynı zamanda biraz daha sadeleştirilmiş. Örneğin Word simgesinde dört yatay çizgi varken, küçük boyutlarda daha rahat okunması için artık üç çizgi kullanılıyor. Friedman bu değişimi şöyle özetliyor: “Köşeli, sert ve durağan formlardan uzaklaşıp daha yumuşak ve akışkan hatlara yöneldik. Keskin kenarlar yerine kıvrımlar ve kavisler var; bu da simgelere hareket ve samimiyet duygusu katıyor.”

Microsoft, yeni simgeleri önümüzdeki haftalarda hem bireysel hem de kurumsal Microsoft 365 kullanıcıları için web, masaüstü ve mobil platformlarda kademeli olarak sunacak.

