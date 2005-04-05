USB cihazları en uzak köşeye taşıyın ; Micro Innovations USB 2.0 repeater

Bir çoğumuzun evinde bir (1) yada daha fazla USB portundan bağlanan cihaz bulunmakta. Son zamanlarda özellikle USB'den bağlanan kameraların fiyatlarındaki düşüşten sonra bir çoğumuz bu güzel cihazlara sahip olduk. USB kameralar aslında her ne kadar anında mesajlaşma programları üzerinden görüntülü chat için kullanılsalar da kablolarını uzatmak kaydıyla güvenlik amacı ile de kullanılabilirler.

Kablo uzatma konusunda ne yazık ki USB standartının 3-5 metre sonrasında yetersiz kalması nedeniyle (ieee1394 (firewire) de bu limit 4.5 metre) ucuza alabileceğimiz noktadan noktaya kablo uzatma kabloları işimizi görmeyecektir. Arada bir USB güçlendirici kullanmamız gerekecek. Genelde ev veya ofislerimizde kullanabileceğimiz ve harici güç beslemesi gerektiren USB hublar, bu güçlendirme işini bizim için sorunsuz şekilde yapacaklardır. Fakat tam salonla odanızın arasında yada pencere yakınlarında her zaman USB hub'ı besleyecek bir elektirik prizi bulabilecekmiyiz? Ayrıca uzatma kablosu yetmezmiş gibi birde USB hub'ın güç kablosu bu kirliliğe eklenecek. Bu tip dertleri olanlar için Micro Innovations USB 2.0 repeater oldukça etkili bir çözüm.

Micro Innovations USB 2.0 repeater, cihazlarınızı USB portunun güçlendiriciler kullanarak ulaşılabilecek en üst limiti olan 24 metreye kadar ek kablolarla taşımanıza olanak sağlayan ve bunu yaparken sürücüye, windows tarafından tanınmaya ve ek güç girişine ihtiyaç duymayan oldukça güzel bir ürün. Ürünün USB 2.0 destekli olması eğer harici bir disk yada tarayıcı gibi bir ürün kullanacaksanız sizi performans kaybından kurtarıyor, gerçi bir diski veya tarayıcıyı kim 24 metre öteye koyar tartışılır.

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Cihaz oldukça basit bir yapıya sahip PC ye bağlanan kısmında bir erkek USB ucu varken cihazların bağlandığı kısımda ise USB'den gelen sinyalleri güçlendiren kısım ve dişi USB girişi bulunmakta. USB'den gelen sinyalleri güçlendirme işlemi sırasında gerekli bütün enerji USB portundan karşılandığı için ek bir güç girişine ihtiyaç duyulmuyor. Bu çok güzel çünkü artık kabloyu uzattığınız yerde priz aramak zorunda değilsiniz.

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Cihazın oldukça basit bir iç yapısı var öğleki bütün işi sadece tek entekre yapmakta. Her ne kadar satışı yapılan sitelerde dört (4) metreden sonrası için yazsada USB 1.0 olan versiyonunun bir incelemesini yapan theinquirer editörü, cihazı sekiz (8) metre uzatma kablosundan sonra yerleştirmiş ve diğer ucunada sekiz (8) metrelik diğer bir kabloyu takarak güçlendirici ile 16 metre uzaklığa kadar USB destekli kamerasını sorunsuz bir şekilde kullanabilmiş.

Ürün çok yeni birşey değil. Yabancı bir çok sitede 14$ ile 30$ arasında satışı yapılmakta. Eğer bu tip USB kablo uzatma sorunları yaşıyorsanız Micro Innovations USB 2.0 repeater, mutlaka ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz oldukça pratik ve kullanışlı bir cihaz.