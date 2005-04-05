Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

USB cihazları en uzak köşeye taşıyın ; Micro Innovations USB 2.0 repeater

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
11,7b
1
17
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir çoğumuzun evinde bir (1) yada daha fazla USB portundan bağlanan cihaz bulunmakta. Son zamanlarda özellikle USB'den bağlanan kameraların fiyatlarındaki düşüşten sonra bir çoğumuz bu güzel cihazlara sahip olduk. USB kameralar aslında her ne kadar anında mesajlaşma programları üzerinden görüntülü chat için kullanılsalar da kablolarını uzatmak kaydıyla güvenlik amacı ile de kullanılabilirler.

Kablo uzatma konusunda ne yazık ki USB standartının 3-5 metre sonrasında yetersiz kalması nedeniyle (ieee1394 (firewire) de bu limit 4.5 metre) ucuza alabileceğimiz noktadan noktaya kablo uzatma kabloları işimizi görmeyecektir. Arada bir USB güçlendirici kullanmamız gerekecek. Genelde ev veya ofislerimizde kullanabileceğimiz ve harici güç beslemesi gerektiren USB hublar, bu güçlendirme işini bizim için sorunsuz şekilde yapacaklardır. Fakat tam salonla odanızın arasında yada pencere yakınlarında her zaman USB hub'ı besleyecek bir elektirik prizi bulabilecekmiyiz? Ayrıca uzatma kablosu yetmezmiş gibi birde USB hub'ın güç kablosu bu kirliliğe eklenecek. Bu tip dertleri olanlar için Micro Innovations USB 2.0 repeater oldukça etkili bir çözüm.

Micro Innovations USB 2.0 repeater, cihazlarınızı USB portunun güçlendiriciler kullanarak ulaşılabilecek en üst limiti olan 24 metreye kadar ek kablolarla taşımanıza olanak sağlayan ve bunu yaparken sürücüye, windows tarafından tanınmaya ve ek güç girişine ihtiyaç duymayan oldukça güzel bir ürün. Ürünün USB 2.0 destekli olması eğer harici bir disk yada tarayıcı gibi bir ürün kullanacaksanız sizi performans kaybından kurtarıyor, gerçi bir diski veya tarayıcıyı kim 24 metre öteye koyar tartışılır.

USB cihazları en uzak köşeye taşıyın ; Micro Innovations USB 2.0 repeater
Tam Boyutta Gör

Cihaz oldukça basit bir yapıya sahip PC ye bağlanan kısmında bir erkek USB ucu varken cihazların bağlandığı kısımda ise USB'den gelen sinyalleri güçlendiren kısım ve dişi USB girişi bulunmakta. USB'den gelen sinyalleri güçlendirme işlemi sırasında gerekli bütün enerji USB portundan karşılandığı için ek bir güç girişine ihtiyaç duyulmuyor. Bu çok güzel çünkü artık kabloyu uzattığınız yerde priz aramak zorunda değilsiniz.

USB cihazları en uzak köşeye taşıyın ; Micro Innovations USB 2.0 repeater
Tam Boyutta Gör

Cihazın oldukça basit bir iç yapısı var öğleki bütün işi sadece tek entekre yapmakta. Her ne kadar satışı yapılan sitelerde dört (4) metreden sonrası için yazsada USB 1.0 olan versiyonunun bir incelemesini yapan theinquirer editörü, cihazı sekiz (8) metre uzatma kablosundan sonra yerleştirmiş ve diğer ucunada sekiz (8) metrelik diğer bir kabloyu takarak güçlendirici ile 16 metre uzaklığa kadar USB destekli kamerasını sorunsuz bir şekilde kullanabilmiş.

Ürün çok yeni birşey değil. Yabancı bir çok sitede 14$ ile 30$ arasında satışı yapılmakta. Eğer bu tip USB kablo uzatma sorunları yaşıyorsanız Micro Innovations USB 2.0 repeater, mutlaka ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz oldukça pratik ve kullanışlı bir cihaz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
abi güzel yazmışsın ama nerede bulacaz 25 metreye kadar kablo.yazıcıyı farklı yere taşıyacam bulamıyorum.varsa elinizde veya bildiğiniz yerde alalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CloserTR 7 yıl
bende arıyorum bu aralar alfa için repeater lazım,varmı tavsiyesi olan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Güzel Bi şey ama Nerden Temin Edilir Bilende yok Kimse Alınmasın ama
Delinin Biri kuyuya Taş Atmış misaLi heheheh Hadi Kolay GelSin :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sametim52 10 yıl
iyide arkadaşlar bu cihazı nerden bulabiliriz ????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Entrapman 9 yıl
nerde buluruz bu cihazdan..?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
out 14 yıl
güzel bişi.. İstanbulda nerden temin edebiliriz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ts1967 14 yıl
yav buna benzer bir alet bimel istanbulda var galiba bununla web kamera çalışır değil mi?kullanan arkadaşlar yardım ediniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11667 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
usb
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim