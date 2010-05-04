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VIA'dan Nano E işlemcili Mini-ITX anakart: EPIA-M830

9 yıl
10,7b
1
5
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan Nano E işlemcili Mini-ITX anakart: EPIA-M830
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Gömülü sistemler için geliştirdiği Nano E serisi işlemcilerini geçtiğimiz günlerde lanse eden VIA, aynı işlemcileri kullanan EPIA-M830 isimli Mini-ITX anakartını duyurdu. Endüstriyel kullanım alanları ve gömülü uygulamalar hedeflenerek hazırlanan anakart, 1GHz'de çalışan pasif soğutmalı veya 1.3GHz'de çalışan aktif soğutmalı Nano işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. Yine bir VIA çözümü olan VX800 yonga setinin kullanıldığı kompakt yapılı yeni anakart, 2GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve PCIe x4 slotuyla geliyor. Yonga setine entegre grafik birimiyle DirectX 9 desteği sunan anakart, Gigabit Ethernet, 6x USB 2.0 portu, VGA ve LVDS çıkışları gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

VIA tarafından proje ortaklarına sağlanmaya başlanan EPIA-M830 için henüz herhangi bir maliyet bilgisi bulunmuyor.

VIA'dan Nano E işlemcili Mini-ITX anakart: EPIA-M830
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VIA'dan Nano E işlemcili Mini-ITX anakart: EPIA-M830
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abdulmusavvir 9 yıl
Abi, bu anakartı alma bence, yongaseti VX800 geçen senenin yonga seti,ddr2 sistem, usb3 sata3 falan yok, kesinlikle bu anakartın VX900 yongalısı çıkacaktır, ddr3, 2ghz ram, usb3.0, sata3 ne ararsan var o yongada, onu bekle.
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redgreenblue 4 yıl
Merhabalar. Çok zaman geçmiş biliyorum ama bu kartı nereden nasıl temin edebilirim?
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1963bursa 9 yıl
VIA firması iyi güzelde, Türkiye'de yaşayana bu güzelliklerden faydalanmak yasak edilmiş. Tongfong 13.3' lik S30A dizüstü modeli bu ülkeye neden gelmedi? bunun cevabını bilen var mı? Aylar geçti halen bu modeli aıyor millet.
VIA'ya ilk şikayetim ATX anakart çıkarmamak konusunda saçma sapan bir inadı olması, 64 bit Windows7 kurabileceğin bir sistem üretiyorsun, sonra bunu ITX ve gömülü sistemlerden başka sistemde kullanılmamasını dayatıyorsun. Ya VIA'nın tepe yönetici CEO kardeşim, sana mı kaldı ITX platformunu yaymak yada ATX'i yok saymaya kalkmak, ürettin madem girsene rekabete.
Şu yukarıdaki anakartı gelsin alacam ama neden ATX çıkarılmadığını iyice analiz etmeye kalkarsak VIA'nın eline imkan geçse tekel olmaya çalışacağının açık örneğidir diyorum, fikir olarak intelin bir kopyası daha başını suyun üstüne tekrar çıkarıyor.
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exeter 9 yıl
Eger o gordugum cikislar laptop lcd leri icin cikislarsa ve uzerinde bide inventer cikisi bulunuyorsa anakart 10 numara olur. Anakarti bozulupta laptop lcd sini masaustu yapmak isteyenlere super firsat gibi bir durum . hatta mod icin daha da uygun olabilir.
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Confusion 9 yıl
VIA gömülü sistemlerdeki başarısı gerçekten etkileyici bu ürünün fiyatı açıklandığında son derece makul bir rakam olacağına inanıyorum.


Bunun haricinde netbook piyasasını sarsacak kalitede sistemler ve desktop pc ler için çift çekirdekli yüksek mhz li 45nm bir via nano işlemci görmek isterim
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