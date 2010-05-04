VIA'dan Nano E işlemcili Mini-ITX anakart: EPIA-M830

Gömülü sistemler için geliştirdiği Nano E serisi işlemcilerini geçtiğimiz günlerde lanse eden VIA, aynı işlemcileri kullanan EPIA-M830 isimli Mini-ITX anakartını duyurdu. Endüstriyel kullanım alanları ve gömülü uygulamalar hedeflenerek hazırlanan anakart, 1GHz'de çalışan pasif soğutmalı veya 1.3GHz'de çalışan aktif soğutmalı Nano işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. Yine bir VIA çözümü olan VX800 yonga setinin kullanıldığı kompakt yapılı yeni anakart, 2GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve PCIe x4 slotuyla geliyor. Yonga setine entegre grafik birimiyle DirectX 9 desteği sunan anakart, Gigabit Ethernet, 6x USB 2.0 portu, VGA ve LVDS çıkışları gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

VIA tarafından proje ortaklarına sağlanmaya başlanan EPIA-M830 için henüz herhangi bir maliyet bilgisi bulunmuyor.