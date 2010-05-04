VIA'dan Nano E işlemcili Mini-ITX anakart: EPIA-M830

Gömülü sistemler için geliştirdiği Nano E serisi işlemcilerini geçtiğimiz günlerde lanse eden VIA, aynı işlemcileri kullanan EPIA-M830 isimli Mini-ITX anakartını duyurdu. Endüstriyel kullanım alanları ve gömülü uygulamalar hedeflenerek hazırlanan anakart, 1GHz'de çalışan pasif soğutmalı veya 1.3GHz'de çalışan aktif soğutmalı Nano işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. Yine bir VIA çözümü olan VX800 yonga setinin kullanıldığı kompakt yapılı yeni anakart, 2GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve PCIe x4 slotuyla geliyor. Yonga setine entegre grafik birimiyle DirectX 9 desteği sunan anakart, Gigabit Ethernet, 6x USB 2.0 portu, VGA ve LVDS çıkışları gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.
VIA tarafından proje ortaklarına sağlanmaya başlanan EPIA-M830 için henüz herhangi bir maliyet bilgisi bulunmuyor.
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VIA'ya ilk şikayetim ATX anakart çıkarmamak konusunda saçma sapan bir inadı olması, 64 bit Windows7 kurabileceğin bir sistem üretiyorsun, sonra bunu ITX ve gömülü sistemlerden başka sistemde kullanılmamasını dayatıyorsun. Ya VIA'nın tepe yönetici CEO kardeşim, sana mı kaldı ITX platformunu yaymak yada ATX'i yok saymaya kalkmak, ürettin madem girsene rekabete.
Şu yukarıdaki anakartı gelsin alacam ama neden ATX çıkarılmadığını iyice analiz etmeye kalkarsak VIA'nın eline imkan geçse tekel olmaya çalışacağının açık örneğidir diyorum, fikir olarak intelin bir kopyası daha başını suyun üstüne tekrar çıkarıyor.
Bunun haricinde netbook piyasasını sarsacak kalitede sistemler ve desktop pc ler için çift çekirdekli yüksek mhz li 45nm bir via nano işlemci görmek isterim