Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: FIFA 22

Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta ismi ile başladığımız bu yeni seride sizlere PC Game Pass'ten oyunlar seçip çeşitli oyunlar göstereceğiz. Bu haftanın konuğu FIFA 22.

Geçtiğimiz hafta başladığımız Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu seride Vodafone'un FreeZone'lulara sunduğu yeni kampanyayı sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz.

Bu haftaki bölümümüzde ise FIFA 22 oynuyoruz. Vodafone FreeZone'un PC Game Pass kampanyası için detaylı bilgiye ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Vodafone FreeZone PC Game Pass kampanyası

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.