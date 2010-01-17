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PowerColor ile birlikte TUL firmasının markalarından biri olan Vertex3D (VTX3D), Radeon HD 5670 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği yeni modeller, 128-bit bellek veri yolu desteği, 400x paralel işlem birimi ve 20x doku ünitesiyle geliyorlar. Arctic Cooling üretimi özel bir fan kullanan yeni modeller arasındaki farkı sahip olduklar bellek kapasitesi belirliyor, zira modellerden biri 512MB diğeri ise 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimleri 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartları, Crossfire X, Eyefinity ve Unified Video Decoder 2.0 teknolojilerine destek sunuyorlar. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Radeon HD 5670 tabanlı Vertex3D modelleri önümüzdeki günlerde 100$'dan başlayan fiyatlarla pazara sunulacaklar.