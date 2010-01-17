Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VTX3D Radeon HD 5670 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,6b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

VTX3D Radeon HD 5670 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

PowerColor ile birlikte TUL firmasının markalarından biri olan Vertex3D (VTX3D), Radeon HD 5670 tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği yeni modeller, 128-bit bellek veri yolu desteği, 400x paralel işlem birimi ve 20x doku ünitesiyle geliyorlar. Arctic Cooling üretimi özel bir fan kullanan yeni modeller arasındaki farkı sahip olduklar bellek kapasitesi belirliyor, zira modellerden biri 512MB diğeri ise 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Grafik işlem birimleri 775MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartları, Crossfire X, Eyefinity ve Unified Video Decoder 2.0 teknolojilerine destek sunuyorlar. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan Radeon HD 5670 tabanlı Vertex3D modelleri önümüzdeki günlerde 100$'dan başlayan fiyatlarla pazara sunulacaklar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
O kırmızı denen soğutucu arctic cooling olması lazım. hd4870 te de kullanmıştı bunu vtx galiba ama çift fan olanıydı novabilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 9 yıl
bu cihaza voltage mod yapacan ne deli uçar ama:)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 9 yıl

NECROCYBER

bu cihaza voltage mod yapacan ne deli uçar ama:)))

Bir incelemede hız aşırtılarak 950mhz yapmış, emek verilse 1050'yi geçecek demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
böyle bir karta çift slot yer kaplayan soğutucu.. sankği çok ısınan bir kart olacakmış gibi.. 480 shaderlı 55nm 3850 bile tek slot yer kaplayan soğutucuya sahipti..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 9 yıl
10kuruş fazla olsun kırmızı olsun diyenlere bu kart:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 9 yıl
vodafone reklamı geyiğine benzedi iyice muhabbet
kaç kırmızı!!

bu arada bu soğutucuyu asus da kullandı baya ama kırmızı değildi siyah kullanıyordu o.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
des.35 9 yıl
Güzel bir ekran kartı denilebilir.Kırmızı soğutucusu ile hoş bir görünüm katmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
5670 alt orta seviyenin yeni f-p lideri. nvidia daha üst segmentle rekabete başlayamadı. bu sefgmentle heralde temmuz gibi felan rekabete başlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
harbiden kırmızı sana yakışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 9 yıl
bu 5600 serilerinin de ddr2 versyonlarını felan yaparlarsa deliririm ya :) güzelim gpu lar dandik ram yüzünden aşırı performans kaybediyor ve maliyettede ahım şahım bi kazanım yok yani.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
kırmızı soğutma güzel olmuş..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12589 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gddr5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid GC2 ve GC-Extreme Termal Pasta Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim