Walton Chaintech, Apogee serisi DDR2 SO-DIMM belleklerini duyurdu

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Apogee serisi yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Walton Chaintech, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni belleklerini duyurdu. Firmann Apogee serisi dahilinde hazırladığı, modeline göre 667MHz'de ve 800MHz'de çalışan DDR SO-DIMM bellekler, 1GB/2GB kapasitesindeler. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DRAM yongalarının kullanıldığı dizüstü bilgisayar bellekleri, her iki saat hızı için de 5-5-5-15 zamanlamalarında çalışıyor ve standart belleklere (DDR2) göre %12 daha az güç tüketiyoe ve 1.6v geriliminde çalışıyorlar.

Walton Chaintech'in ömür boyu garanti ile satışa sunacağı Apogee serisi yeni dizüstü bilgisayar belleklerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.