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Walton Chaintech, Apogee SSD dönüştürücüsünü ve CF bellek kartlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Walton Chaintech, Apogee SSD dönüştürücüsünü ve CF bellek kartlarını duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Walton Chaintech, yeni nesil CompactFlash bellek kartlarını ve CompactFlash tabanlı SSD dönüştürücüsünü duyurdu. Apogee SSD Convertor olarak isimlendirilen 2.5-inç boyutundaki yeni dönüştürücü ile bir veya iki adet CompactFlash bellek kartını RAID 0/1 konfigürasyonlarında SSD sürücüsü gibi kullanabilmek mümkün. SATA-II ara birimini destekleyen yeni dönüştürücünün, yüksek hızlı CompactFlash bellek kartlar sayesinde 55MB/saniye'ye kadar okuma hızı sunabildiği belirtiliyor.

Walton Chaintech aynı zamanda yeni CompactFlash bellek kartlarını da duyurdu. 16GB ve 32GB kapasiteli yeni bellek kartalrının 606x performans derecelendirmesine sahip oldukları dolayısıyla 93MB/saniye okuma ve 91/saniye yazma hızlarını destekledikleri açıklandı. DSLR fotoğraf makineleri için hazırlanan bellek kartları, Apogee SSD dönüştürücüsüyle de uyumlu. Walton Chaintech'in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı SSD dönüştürücü ve CF bellek kartları için henüz herhangi fiyat bilgisi bulunmuyor.


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deniz_sea 9 yıl
bide bunlar çıktı başımıza yaygınlaşsada bari fiyatlar bir an evvel düşse eğer fiyatlar makul olursa bunlar bile iyi satar
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TELESCOPE 9 yıl
fiyatına göre satış şansı olur
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