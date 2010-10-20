WD'den Dünyanın En Yüksek Kapasiteli Sata Sabit Diskleri

WD (NYSE:WDC) bugün, dünyanın en yüksek kapasiteli SATA sabit sürücülerinin sevkiyatına başladığını duyurdu. WD Caviar Green SATA sabit sürücü ailesinin en yeni üyesi olan bu sürücüler, beher sürücüde 3 terabaytlık (TB) depolama kapasitesi sunuyor. WD SATA sabit sürücülerde her bir yüzeyde 750 GB’lık alan yoğunluğu ve Advanced Format (AF) teknolojisi ile sektöre liderlik ediyor.

WD Caviar Green sürücüleri, WD GreenPower Teknolojisi sayesinde yüksek güvenilirlik için düşük operasyon ısıları ile güç kullanımını düşürürken, akustik gürültüyü azaltmak suretiyle sessiz operasyon sağlayarak çevre dostu bir depolama çözümü sunuyor. WD Caviar Green 2.5 TB ve 3 TB sabit sürücüler ikincil harici depolama ve 64 bit tabanlı sistemlerde yeni nesil PC depolaması için tasarlandı.

2.19 TB üzerinde kapasiteye sahip sürücüler hali hazırda PC donanım ve yazılımları için bariyer oluşturuyor. Kullanıcıların yüksek kapasiteli sürücülere başarılı bir geçiş sağlayabilmesi için gerekli olan yeni koşulları sağlayabilmek için, WD Caviar Green 2.5 ve 3 TB sabit sürücülerini, işletim sisteminin bilindik bir sürücüyü - yüksek kapasiteli sürücüler için doğru destekle ? kullanabilmesine olanak veren Advanced Host Controller Interface (AHCI) uyumlu Host Bus Adaptörü (HBA) ile birlikte sunuyor. 2.19 TB sürücü bariyerini aşmak ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfenhttp://products.wdc.com/largecapacitydrives uzantısındaki WD bilgi dökümanına bakınız.

‘WD sabit sürücü kapasitesinde ve düşük güç inovasyonundaki liderlik konumunu sürdürüyor. WD Caviar Green sürücülerimiz ile enerji kullanımı konusunda hassas kullanıcılarımızın sistem performansındaki optimum dengeyi yakalayan en yüksek kapasiteli sistemleri, garantili güvenilirlik ve enerji muhafazası ile kurmalarını sağlıyoruz.’ diyen WD client sistemleri depolama grubundan sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdür, Jim Morris, ‘Müşterilerimiz devrim niteliğindeki bu kapasitenin avantajlarını artık Microsoft Vista veya Windows 7 platformlarında çalışan 32-bit sistemlerde ikincil harici depolamada kullanabilecekler.’ diye ekledi.

Fiyat ve Bulunabilirlik

WD Caviar Green 2,5 TB (model numarası WD25EZRSDTL) ve 3 TB (model numarası WD30EZRSDTL) kapasitelerde bulunuyor.

WD Caviar Green 2,5 TB sabit sürücüsü için tavsiye edilen satış fiyatı 189 .00$ ve 3 TB sabit sürücü için tavsiye edilen satış fiyatı 239.00$ ‘dır. WD Caviar Green sınırlı garantiye sahiptir. WD Caviar Green hakkında daha fazla bilgi firmanın web sitesinden http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=866 elde edilebilir.

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