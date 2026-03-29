    Samsung, 8TB kapasiteli SSD'sini satışa sundu: 1800 dolar!

    Samsung, 2.5 inç SATA SSD serisini sessiz sedasız genişletti. MZ-77E8T0B model numaralı popüler Samsung 870 EVO'nun depolama seçenekleri arasına 8TB eklendi.    

    Samsung 870 Evo 8TB SSD fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, 870 EVO SATA SSD serisini yeni 8TB modelle genişletti. Yeni sürücü, 1864 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Samsung 870 EVO serisi neler sunuyor?

    Samsung 870 EVO serisi, beş yıl önce oldukça popüler olan 860 EVO'nun halefi olarak tanıtıldı. Lansman sırasında 500 GB'tan 4 TB'a kadar kapasitelerde sunulan seri, kısa sürede güvenilir SATA depolama için tercih edilen seçeneklerden biri haline geldi. Sektör daha hızlı NVMe SSD'lere doğru kaymış olsa da, 870 EVO, eski PC ve dizüstü bilgisayarları kullanan ya da NAS kurulumlarında büyük depolama alanı arayan kullanıcılar için hâlâ önemini koruyor. Sürücü, tutarlı performansı, sağlam dayanıklılık değerleri ve genel verimliliğiyle etkileyici; ayrıca Samsung'un beş yıllık garantisi de bunu destekliyor.

    Yeni tanıtılan 8TB’lık modelin 560 MB/s'ye kadar sıralı okuma hızları ve 530 MB/s'ye kadar yazma hızları dahil olmak üzere benzer performans sunması bekleniyor. Resmi teknik özelliklere göre, sürücü Samsung'un 3 bit MLC (TLC) V-NAND teknolojisini kullanmaya devam ediyor ancak güç tüketiminde hafif bir artışla birlikte yükseltilmiş 8 GB LPDDR4 DRAM önbelleği içeriyor. Ayrıca, 4.800 TBW'ye (yazılan terabayt) kadar önemli ölçüde daha yüksek dayanıklılık derecesine sahip olup, ağır iş yükleri ve uzun süreli kullanım için uygun.

    Samsung Magician yazılımı, kullanıcıların verileri kolayca taşımasına, sürücü sağlığını takip etmesine ve yazılım güncellemelerini yüklemesine olanak tanıyor. Yaklaşık 48 gram ağırlığındaki SSD, SATA 6Gb/s bağlantılarıyla uyumluluğunu korurken, eski SATA 3Gb/s ve SATA 1,5Gb/s standartlarını da destekliyor.

    • 870 EVO SATA 2.5" SSD 8TB: 1.864 dolar
    • 870 EVO SATA 2.5" SSD 4TB: 933 dolar
    • 870 EVO SATA 2.5" SSD 2TB: 467 dolar
    • 870 EVO SATA 2.5" SSD 1TB: 234 dolar
    Kaynakça https://www.samsung.com/sg/memory-storage/sata-ssd/870-evo-8tb-sata-3-2-5-ssd-mz-77e8t0bw/ https://videocardz.com/newz/samsung-adds-8tb-model-to-870-evo-sata-ssd-series-after-five-years-costs-over-1260-eur
