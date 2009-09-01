Western Digital 2TB kapasiteli iki yeni sabit disk hazırladı

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Depolama teknolojilerinde dünya devi isimlerden birisi olan ve endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, ürün gamını yine 2TB kapasiteli iki yeni çözüm ile genişletiyor. Firmanın Caviar Black ve RE4 serileri altında hazırladığı 3.5-inç boyutundaki yeni depolama çözümleri, SATA-II ara birimini destekliyor ve 64MB kapasiteli ön bellekle geliyorlar.

Masaüstü bilgisayarlar ve ağ depolama sistemleriyle kullanılmak üzere hazırlanan sürücüler, 7200 devir/dakika hızında çalışıyorlar. Yüksek performans için çift işlemciyle donatılan ve 500GB'lık plakalara yer verilen sabit diskler, IntelliSeek, StableTrac ve NoTouch gibi Western Digital'in yeni nesil sabit disklerinde gördüğümü güvenlik, stabilite ve sessizlik amaçlı teknolojileri de destekliyorlar.

5 yıllık garanti ile satışa sunulan 2TB kapasiteli yeni disklerden Caviar Black modelinin 300$'lık son kullanıcı satış fiyatına sahip olduğu, 2TR RE4 modelinin ise OEM üreticileri tarafından kullanılacağı açıklandı.