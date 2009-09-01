Western Digital 2TB kapasiteli iki yeni sabit disk hazırladı

Depolama teknolojilerinde dünya devi isimlerden birisi olan ve endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, ürün gamını yine 2TB kapasiteli iki yeni çözüm ile genişletiyor. Firmanın Caviar Black ve RE4 serileri altında hazırladığı 3.5-inç boyutundaki yeni depolama çözümleri, SATA-II ara birimini destekliyor ve 64MB kapasiteli ön bellekle geliyorlar.
Masaüstü bilgisayarlar ve ağ depolama sistemleriyle kullanılmak üzere hazırlanan sürücüler, 7200 devir/dakika hızında çalışıyorlar. Yüksek performans için çift işlemciyle donatılan ve 500GB'lık plakalara yer verilen sabit diskler, IntelliSeek, StableTrac ve NoTouch gibi Western Digital'in yeni nesil sabit disklerinde gördüğümü güvenlik, stabilite ve sessizlik amaçlı teknolojileri de destekliyorlar.
5 yıllık garanti ile satışa sunulan 2TB kapasiteli yeni disklerden Caviar Black modelinin 300$'lık son kullanıcı satış fiyatına sahip olduğu, 2TR RE4 modelinin ise OEM üreticileri tarafından kullanılacağı açıklandı.
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Farkında olduğunuz gibi 2 adet disk 2 sata slotu kaplar. Benim gibi tüm slotları dolu olanlar eski diskleri daha büyük kapasite ile değiştirmek isterler. Bu yüzden çok mantıklı. Pahalı olmasıda piyasada en yüksek kapasiteli olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yakında düşer fiyatı.
Bir de , Western'in adı hep seksi gelmiştir bana nedense...
2 adet 1tb caviar black 210$'a geliyor bu durumda 2 tb 300$'a mantıksız... 220-230$ civarında olsa 2 adet alıp raid 0+1 yapardım aradaki fark 70$+kdv olunca buna değmez diyorum...