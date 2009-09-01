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Western Digital 2TB kapasiteli iki yeni sabit disk hazırladı

9 yıl
17,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital 2TB kapasiteli iki yeni sabit disk hazırladı
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Depolama teknolojilerinde dünya devi isimlerden birisi olan ve endüstrinin 2TB kapasiteli ilk sabit diskini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Western Digital, ürün gamını yine 2TB kapasiteli iki yeni çözüm ile genişletiyor. Firmanın Caviar Black ve RE4 serileri altında hazırladığı 3.5-inç boyutundaki yeni depolama çözümleri, SATA-II ara birimini destekliyor ve 64MB kapasiteli ön bellekle geliyorlar.

Masaüstü bilgisayarlar ve ağ depolama sistemleriyle kullanılmak üzere hazırlanan sürücüler, 7200 devir/dakika hızında çalışıyorlar. Yüksek performans için çift işlemciyle donatılan ve 500GB'lık plakalara yer verilen sabit diskler, IntelliSeek, StableTrac ve NoTouch gibi Western Digital'in yeni nesil sabit disklerinde gördüğümü güvenlik, stabilite ve sessizlik amaçlı teknolojileri de destekliyorlar.

5 yıllık garanti ile satışa sunulan 2TB kapasiteli yeni disklerden Caviar Black modelinin 300$'lık son kullanıcı satış fiyatına sahip olduğu, 2TR RE4 modelinin ise OEM üreticileri tarafından kullanılacağı açıklandı.


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boakoms 9 yıl
@BiLgiSeaRcheR
Farkında olduğunuz gibi 2 adet disk 2 sata slotu kaplar. Benim gibi tüm slotları dolu olanlar eski diskleri daha büyük kapasite ile değiştirmek isterler. Bu yüzden çok mantıklı. Pahalı olmasıda piyasada en yüksek kapasiteli olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yakında düşer fiyatı.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
çok sağlam ve güçlü bi seri yaptılar ama şu ses olayı öldürüyor insanı
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NemesisR3 9 yıl
5 yıl garantisi olması güzelmiş
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UzmaN345 9 yıl
fiyat duser dostum daha piyasaya yeni girdi
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nForcer 9 yıl
3 senedir kullandığım 250GB Western Digital artık bana yetmiyor. Şu sabit disk fiyatları biraz ucuzlasa ve TB'lık disk çeşitleri artsa şöyle TB'lık yeni bir disk alacağım.
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sertacaygun 9 yıl
2TB olmasından dolayı pahalı, rekabet artınca bu seviyedeki fiyatlar inecektir.
Bir de , Western'in adı hep seksi gelmiştir bana nedense...
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BiLgiSeaRcheR 9 yıl
Aslında fiyatları biraz daha otursa depolama için süper çözümler ;)
2 adet 1tb caviar black 210$'a geliyor bu durumda 2 tb 300$'a mantıksız... 220-230$ civarında olsa 2 adet alıp raid 0+1 yapardım aradaki fark 70$+kdv olunca buna değmez diyorum...
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KURSAD. 9 yıl
fiyat tuzluda olsa 5 yıl garanti 2 tb ve yüksek güvenlik teknolojisi ile piyasayi bu fiyatta bile kavurucak gibime geliyor .
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