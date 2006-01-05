Western Digital Raptor serisi disklerini güncelliyor; 150GB kapasiteli yeni Raptorlar WD1500 serisi

Western Digital'in üretmekte olduğu Raptor serisi sabit diskler, 10.000RPM dönüş hızları ve 4.5ms erişim süreleri ile şu an evinizde ve ofisinizde kullanabileceğiniz, SCSI arabirimini kullanmayan en hızlı sabit diskler. Kullanıcıların hız konusunda hiç bir sıkıntısı olmayan Raptor serisi disklerde tek şikayeti kapasite miktarı oldu. Bu güne kadar 36GB ve 74GB kapasiteye sahip 2 farklı model olarak satılmakta olan diskler, günümüzde her biri 1 DVD gelen oyunlar ve İnternet üzerinden indirilen bilgilerin depolanması için yetersiz kalmaktaydılar.



Western Dijital, Raptor'un yeni versiyonu Raptor WD1500 ile hem seriye 16MB tampon bellek, SATA 2 ve NCQ gibi güncel teknolojileri ekliyor hem de kapasiteyi 150GB'a genişletiyor. Raptor WD1500 disk serisi serverlar için olan WD1500AD ve oyuncular için olan WD1500AH olmak üzere 2 farklı üyeden oluşuyor. Server versiyonu Raptor WD1500AD'nin WD1500AH'den tek farkı Time Limited Error Recovery (TLER) teknolojisini barındırması.



TLER hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, bu teknolojiye sahip sabit diskler hata kodu üreterek RAID kartları ile haberleşebiliyorlar. SCSI arabirine sahip olmayan diğer standart sabit diskler ise bir hata kodu üretme ve RAID kartı ile haberleşme işlemlerini gerçekleştiremiyorlar. Bu yüzden de RAID konumunda çalışan IDE disk aşırı yüke maruz kalır ve 8 saniyeden daha uzun bir süre cevapsız kalırsa RAID dışında bırakılıyor ve çalışması duruyor. TLER teknolojisine sahip diskler ise hata kodu üreterek RAID karta durumu bildiriyor ve RAID kartın hatayı kayıt altına alarak işine devam etmesini sağlayabiliyorlar. Ev kullanıcılarının fazla kullanmak zorunda kalmayacakları bir teknoloji.

Storagereview.com'un yaptığı Raptor WD1500AD incelemesinde (henüz oyuncular için olan WD1500AH'nin satışına başlanmamış durumda) disk hem SATA hem de SCSI arabirimini kullanan sabit disklerle karşılaştırılmış ve FarCry ile Sims2 oyunlarındaki bölüm arası yükleme süreleri karşılaştırma kriteri olarak kullanılmış. Raptor WD1500AD NCQ aktif değilken yapılan karşılaştırmada en yakın rakibine dahi %12 fark atmış ki WD1500AD'nin en yakın rakibi yine önceki nesil 74GB kapasiteli bir Raptor olmuş.

Yeni nesil Raptor'un SCSI arabirimini kullanan disklerle olan karşılaştırması ise gayet ilginç sonuçlar ortaya koymuş. SCSI arabirimine sahip disklerin en düşük hızda devir sayısına sahip modeli bile 10.000RPM dönüş hzına sahipken konu oyunlardaki ara yüklemeler olunca aralarında SATA disklerden bile kötü performans değeleri verenler olmuş. Unutmamak lazım ki SCSI diskler gerek SCSI kontrolcüleri gerekse disklerin içerdikleri teknolojiler gereği bir çok kişinin aynı anda erişim gerçekleştirdiği uygulamalarda rakipsizler fakat konu oyunlar olduğunda 10.000 RPM dönüş hızına sahip Raptor WD1500AD bir çok 15.000 RPM devir sayısına sahip diski arkasında bırakmayı başarmış.

http://www.storagereview.com/articles/200601/WD1500ADFD_1.html