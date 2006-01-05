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Western Digital Raptor serisi disklerini güncelliyor; 150GB kapasiteli yeni Raptorlar WD1500 serisi

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Western Digital'in üretmekte olduğu Raptor serisi sabit diskler, 10.000RPM dönüş hızları ve 4.5ms erişim süreleri ile şu an evinizde ve ofisinizde kullanabileceğiniz, SCSI arabirimini kullanmayan en hızlı sabit diskler. Kullanıcıların hız konusunda hiç bir sıkıntısı olmayan Raptor serisi disklerde tek şikayeti kapasite miktarı oldu. Bu güne kadar 36GB ve 74GB kapasiteye sahip 2 farklı model olarak satılmakta olan diskler, günümüzde her biri 1 DVD gelen oyunlar ve İnternet üzerinden indirilen bilgilerin depolanması için yetersiz kalmaktaydılar.

Western Dijital, Raptor'un yeni versiyonu Raptor WD1500 ile hem seriye 16MB tampon bellek, SATA 2 ve NCQ gibi güncel teknolojileri ekliyor hem de kapasiteyi 150GB'a genişletiyor. Raptor WD1500 disk serisi serverlar için olan WD1500AD ve oyuncular için olan WD1500AH olmak üzere 2 farklı üyeden oluşuyor. Server versiyonu Raptor WD1500AD'nin WD1500AH'den tek farkı Time Limited Error Recovery (TLER) teknolojisini barındırması.

TLER hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, bu teknolojiye sahip sabit diskler hata kodu üreterek RAID kartları ile haberleşebiliyorlar. SCSI arabirine sahip olmayan diğer standart sabit diskler ise bir hata kodu üretme ve RAID kartı ile haberleşme işlemlerini gerçekleştiremiyorlar. Bu yüzden de RAID konumunda çalışan IDE disk aşırı yüke maruz kalır ve 8 saniyeden daha uzun bir süre cevapsız kalırsa RAID dışında bırakılıyor ve çalışması duruyor. TLER teknolojisine sahip diskler ise hata kodu üreterek RAID karta durumu bildiriyor ve RAID kartın hatayı kayıt altına alarak işine devam etmesini sağlayabiliyorlar. Ev kullanıcılarının fazla kullanmak zorunda kalmayacakları bir teknoloji.

Storagereview.com'un yaptığı Raptor WD1500AD incelemesinde (henüz oyuncular için olan WD1500AH'nin satışına başlanmamış durumda) disk hem SATA hem de SCSI arabirimini kullanan sabit disklerle karşılaştırılmış ve FarCry ile Sims2 oyunlarındaki bölüm arası yükleme süreleri karşılaştırma kriteri olarak kullanılmış. Raptor WD1500AD NCQ aktif değilken yapılan karşılaştırmada en yakın rakibine dahi %12 fark atmış ki WD1500AD'nin en yakın rakibi yine önceki nesil 74GB kapasiteli bir Raptor olmuş.

Yeni nesil Raptor'un SCSI arabirimini kullanan disklerle olan karşılaştırması ise gayet ilginç sonuçlar ortaya koymuş. SCSI arabirimine sahip disklerin en düşük hızda devir sayısına sahip modeli bile 10.000RPM dönüş hzına sahipken konu oyunlardaki ara yüklemeler olunca aralarında SATA disklerden bile kötü performans değeleri verenler olmuş. Unutmamak lazım ki SCSI diskler gerek SCSI kontrolcüleri gerekse disklerin içerdikleri teknolojiler gereği bir çok kişinin aynı anda erişim gerçekleştirdiği uygulamalarda rakipsizler fakat konu oyunlar olduğunda 10.000 RPM dönüş hızına sahip Raptor WD1500AD bir çok 15.000 RPM devir sayısına sahip diski arkasında bırakmayı başarmış.


http://www.storagereview.com/articles/200601/WD1500ADFD_1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
blue x 13 yıl

Western Digital Raptor 10000 rpm 150 gig çok iyi.. Fakat çok pahalı.
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Barbata 13 yıl
teknoloji süper fakat fiyatlar çok yüksek.
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MMXex 13 yıl
Bence bu eklentiler ile süper harddiskler üretmiş olacak wd ama tek sorun para 74gb tı bile 200 dolarken bunlara hiç yanaşılmaz be
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cydonia 13 yıl
WD1500ADFD 150GB 10000rpm, Western Digital, 8MB cache, SATA, Ultra DMA 150, 5 yıl garanti
su an trde satısa sunulmus nakıt fıyatı 353$+kdv
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Saydam 13 yıl
Raptor kullanıyorum windows kurarken bile nekadar normal HDD farklı oldugunu görebiliyorum
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LINEBACKER 13 yıl
way way waaaay
işte bende bunu bekliyordum.
raid 0 kurulursa tadından yenmez.
ama cok pahalıymış.
2 tanesi 1000lirayı gecer
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senoldursun 13 yıl

saygılar....
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