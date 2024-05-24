SpaceX’in fırlatma tesisinde Starship motoru patladı!

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Tam Boyutta Gör SpaceX CEO'su Elon Musk çok kısa bir süre önce Starship'in dördüncü uçuş testi olan IFT-4'ün 10 gün içerisinde gerçekleştirileceğini paylaştı. Bu önemli dönüm noktasına çok az bir süre kalmışken, SpaceX görünüşe bakılırsa bir aksilikle karşı karşıya. Zira paylaşılan görüntülerde Starship’te de kullanılan Raptor motorunun test sırasında şiddetli bir şekilde patladığı görüldü.

Raptor motoru şiddetli bir şekilde patladı

SpaceX şu anda, şirketin dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan Starship adlı yeni nesil roketinde kullanılacak olan Raptor roket motorlarının zorlu testlerden geçiriyor. Elon Musk liderliğindeki şirket bir süredir Raptor motorları üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor ve Starship'in merakla beklenen dördüncü fırlatılışı öncesinde motor tasarımında ince ayarlar ve değişiklikler yapmaya devam ediyor gibi görünüyor.

Öte yandan SpaceX, Teksas'ın güneyindeki Boca Chica Starbase tesislerinde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Görüntülerde SpaceX'in motor test rampasının patlamanın ardından alevler içinde kaldığı görülüyor. Test rampasında hasar oluşmuş olması da oldukça olası. Bununla birlikte patlamanın Raptor motoru kapandıktan sonra yaşandığı belirtiliyor.

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Yaşanılan bu olayın Starship’in dördüncü fırlatma testi için bir risk oluşturup oluşturmayacağı bilinmese de bunun için olasılık oldukça düşük. Bilindiği üzere SpaceX, Raptor motorlarını Starship'e takmadan önce her zaman kalifikasyon testlerinden geçiriyor ve bol miktarda yedek parça bulunduruyor. Ek olarak Starship’te 33 tane Raptor roketi yer alıyor.

Dediğimiz gibi, SpaceX henüz bir açıklama yapmamış olsa da gerçekleştirilen testteki Raptor motorunun ikinci nesil olduğu düşünülüyor. Bunlar henüz kullanılmıyorlar ve deniz seviyesinde 500 bin lbs itme gücüne sahip oldukları belirtiliyor.

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