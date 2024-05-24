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    Anlık Bildirim

    SpaceX’in fırlatma tesisinde Starship motoru patladı!

    SpaceX CEO'su Elon Musk çok kısa bir süre önce Starship'in dördüncü uçuş testi olan IFT-4'e sayılı günler kaldığını duyurdu. Ancak firmanın fırlatma tesisinde roket motoru patladı.
    SpaceX’in fırlatma tesisinde Starship motoru patladı! Tam Boyutta Gör
    SpaceX CEO'su Elon Musk çok kısa bir süre önce Starship'in dördüncü uçuş testi olan IFT-4'ün 10 gün içerisinde gerçekleştirileceğini paylaştı. Bu önemli dönüm noktasına çok az bir süre kalmışken, SpaceX görünüşe bakılırsa bir aksilikle karşı karşıya. Zira paylaşılan görüntülerde Starship’te de kullanılan Raptor motorunun test sırasında şiddetli bir şekilde patladığı görüldü.

    Raptor motoru şiddetli bir şekilde patladı

    SpaceX şu anda, şirketin dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan Starship adlı yeni nesil roketinde kullanılacak olan Raptor roket motorlarının zorlu testlerden geçiriyor. Elon Musk liderliğindeki şirket bir süredir Raptor motorları üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor ve Starship'in merakla beklenen dördüncü fırlatılışı öncesinde motor tasarımında ince ayarlar ve değişiklikler yapmaya devam ediyor gibi görünüyor.

    Öte yandan SpaceX, Teksas'ın güneyindeki Boca Chica Starbase tesislerinde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Görüntülerde SpaceX'in motor test rampasının patlamanın ardından alevler içinde kaldığı görülüyor. Test rampasında hasar oluşmuş olması da oldukça olası. Bununla birlikte patlamanın Raptor motoru kapandıktan sonra yaşandığı belirtiliyor.

    Yaşanılan bu olayın Starship’in dördüncü fırlatma testi için bir risk oluşturup oluşturmayacağı bilinmese de bunun için olasılık oldukça düşük. Bilindiği üzere SpaceX, Raptor motorlarını Starship'e takmadan önce her zaman kalifikasyon testlerinden geçiriyor ve bol miktarda yedek parça bulunduruyor. Ek olarak Starship’te 33 tane Raptor roketi yer alıyor.

    Dediğimiz gibi, SpaceX henüz bir açıklama yapmamış olsa da gerçekleştirilen testteki Raptor motorunun ikinci nesil olduğu düşünülüyor. Bunlar henüz kullanılmıyorlar ve deniz seviyesinde 500 bin lbs itme gücüne sahip oldukları belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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