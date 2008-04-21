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Western Digital'den 300GB'lık yeni Raptor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hitachi'nin 15.000RPM dönüş hızına sahip olan 450GB kapasiteli yeni sabit diskini duyurmasına paralel olarak yüksek performans segmentinde Raptor serisi diskleri ile popüler olan Western Digital, VelociRaptor adını verdiği performans odaklı yeni depolama çözümünü anons etti. Firmanın 2.5" boyutunda olan yeni diski 3.5" boyutunda olan ve soğutucu görevi de üstlenen IcePAK kod adlı kutu içerisinde yer alıyor. Tam adı Velociraptor WD3000GLFS olan yeni disk, 10.000RRPM'lik dönüş hızına sahip. 300GB'lık depolama alanın sunan ve 16MB dahili bellek ile donatılan sabit disk, SATA-II arayüzünü kullanıyor ve 120MB/sn'lik veri transfer hızına ulaşabiliyor. 4.2ms'lik okuma ve 4.7ms'lik yazma hızına sahip olan yeni Raptor, çift plaka ve dört kafadan oluşuyor. Gelen bilgilere göre IcePAK adı verilen soğutucu kasa diskin sıcaklığını 7 derece düşürebiliyor. 1.4 milyon saatlik çalışma ömrü olan disk, 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak. Ürünün fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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zalman_2 11 yıl
valla ne desek bos biz bunlara yetisemeyiz haber icin tesekkurler.........
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valtay77 11 yıl
fx57 kardeş gelcektende harıkasın yaa nerden buluyorsun bu haberlerı ya:)) hemde anlık yanı vallah brovo sana takdır edıyorum seni kardeş.........
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DraGonS 11 yıl
yalnız gecikme süreleri hdd lere göre gayet iyi 4.3 ve 4.7 ms hımmmm Evde kullandığım HDD ye göre windows un açılma hızını bir hayli etkiler gibime geliyor.. 300$ seviyesinden ülkemizde satılsa çok güzel olur. Ama HDD nin tek plaka olması imkansız şu an için çünkü 2,5" hdd lerde şu ana kadar en yüksek 320 gb lik tek plaka üretildi diye biliyorum. Emin olmasamda...
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Burak[Alper] 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
yeni Raptor, çift plaka ve dört kafadan oluşuyor

.
O gürültüyü hayal bile edemiyorum
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XavierFire 11 yıl
Orjinalden alıntı: Burak[Alper]


Orjinalden alıntı: fx57
yeni Raptor, çift plaka ve dört kafadan oluşuyor

.
O gürültüyü hayal bile edemiyorum


eski 150gblik raptorla aynı gürültü değerlerine sahip... diskler daha küçük olduğu için ve deha sıkışık yazdığı için diğer raptora göre ve hızlı olmayı başarabiliyor kanımca...


Akustikler
Boşta modu 29 dBA (ortalama)
Görü modu 0 36 dBA (ortalama)

birde bu raptor serisinde, caviar serisinde gördüğümüz, az ses çıkaran seek mode 3 neden yok bilen varmı?
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ateusas 11 yıl
baba bi nefes al yahu bu hızına hayranım valla donanım haber seninle gurur duyuyor olsa gerek
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max975 11 yıl
ssd ler arefesi bunlar artık pek tutulmaz herhalde ama süper bir hard diskdir
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