Western Digital'den 300GB'lık yeni Raptor

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Hitachi'nin 15.000RPM dönüş hızına sahip olan 450GB kapasiteli yeni sabit diskini duyurmasına paralel olarak yüksek performans segmentinde Raptor serisi diskleri ile popüler olan Western Digital, VelociRaptor adını verdiği performans odaklı yeni depolama çözümünü anons etti. Firmanın 2.5" boyutunda olan yeni diski 3.5" boyutunda olan ve soğutucu görevi de üstlenen IcePAK kod adlı kutu içerisinde yer alıyor. Tam adı Velociraptor WD3000GLFS olan yeni disk, 10.000RRPM'lik dönüş hızına sahip. 300GB'lık depolama alanın sunan ve 16MB dahili bellek ile donatılan sabit disk, SATA-II arayüzünü kullanıyor ve 120MB/sn'lik veri transfer hızına ulaşabiliyor. 4.2ms'lik okuma ve 4.7ms'lik yazma hızına sahip olan yeni Raptor, çift plaka ve dört kafadan oluşuyor. Gelen bilgilere göre IcePAK adı verilen soğutucu kasa diskin sıcaklığını 7 derece düşürebiliyor. 1.4 milyon saatlik çalışma ömrü olan disk, 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak. Ürünün fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.