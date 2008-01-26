Western Digital'den tek plakalı ve 320GB kapasiteli yeni HDD

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Hazırladığı Raptor serisi yüksek performanslı hard diskler ile pek çok donanım sevdalısının rüyalarını süsleyen Western Digital yeni hard diski Caviar SE16 (WD3200AAKS) ile de iddialı olmayı başarıyor. Firmanın yeni hard diskinin en önemli özelliği 320GB'lık depolama kapasitesini tek plaka ile kullanıcılara sunuyor olması gösterilebilir. Her ne kadar firmanın tek plaka çözümü 334GB ile rakip Samsung'un bayrak taşıyıcısından geri olsa bile dikkat çekmeyi başarıyor. 16MB dahili bellek ile gelen hard disk Native Command Queuing -NCQ- desteği de sunuyor. SATA-II arabirimini kullanan Caviar SE16 (WD3200AAKS) modelinin sahip olduğu maksimum tampon bellek-disk veri transfer hızının ise 972 Mb/sn olduğu ifade ediliyor. 100$'lık etiket fiyatı ile yurt dışında listelere giren ürünü yine yurt dışında farklı e-ticaret sitelerinde 70$'a kadar bulabilmenin mümkün olduğu belirtiliyor.