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Western Digital'den tek plakalı ve 320GB kapasiteli yeni HDD

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı Raptor serisi yüksek performanslı hard diskler ile pek çok donanım sevdalısının rüyalarını süsleyen Western Digital yeni hard diski Caviar SE16 (WD3200AAKS) ile de iddialı olmayı başarıyor. Firmanın yeni hard diskinin en önemli özelliği 320GB'lık depolama kapasitesini tek plaka ile kullanıcılara sunuyor olması gösterilebilir. Her ne kadar firmanın tek plaka çözümü 334GB ile rakip Samsung'un bayrak taşıyıcısından geri olsa bile dikkat çekmeyi başarıyor. 16MB dahili bellek ile gelen hard disk Native Command Queuing -NCQ- desteği de sunuyor. SATA-II arabirimini kullanan Caviar SE16 (WD3200AAKS) modelinin sahip olduğu maksimum tampon bellek-disk veri transfer hızının ise 972 Mb/sn olduğu ifade ediliyor. 100$'lık etiket fiyatı ile yurt dışında listelere giren ürünü yine yurt dışında farklı e-ticaret sitelerinde 70$'a kadar bulabilmenin mümkün olduğu belirtiliyor.
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impo 11 yıl
tek plakada 300 gb üzeri ürünlerin cogalmasi güzel.

en azindan fiyatlar daha hizli asagi iner...
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ssonerb 11 yıl
1T lik diskler hala 5 plaka ve transfer hızları hic iyi degil.flash diskler umarım bu sene sonuna kadar yaygınlasır.
maksimum tampon bellek-disk veri transfer hızının ise 972 Mb/sn olması güzel.(tabi diğer bileşenler yeterli olursa)
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