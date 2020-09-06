Windows 10 kurulu sistemleri sonraki yapıya hazırlayacak bir yama yayınlandı

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Popüler işletim sistemi Windows 10’a gelecek yeni büyük güncelleştirme öncesinde hazırlıklar başladı. Microsoft yükseltme işlemini iyileştirecek bir yamayı dağıtmaya başladı.

Windows kurulu sistemler yeni yapıya hazırlanıyor

KB4577588 sürümlü güncelleştirme ile birlikte yapı 2004 ve önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen 20H2 güncelleştirmesine yönelik olarak bilgisayarınız hazırlanmış olacak.

Yükseltme deneyimini kolaylaştıracağı açıklanan güncelleştirme içerisinde ne olduğu ise net bir şekilde açıklanmamış. Ek olarak güncelleştirmenin yalnızca Microsoft tarafından yeni yapıya hazır olduğu belirlenen sistemlere sunulduğunu da not düşelim.

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Intel işlemcili sistemler unutulmamış

Diğer taraftan Intel işlemcili bilgisayar kullananları ilgilendirecek bir yama da hazırlanmış. Intel işlemcilerde bulunan yeni açıklara yönelik geliştirilen mikrokod güncelleştirmesi ile mavi ekibin işlemcisini tercih eden kullanıcıların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan Microsoft ilk olarak 2018 yılında Intel işlemciler için mikrokod güncelleştirmesi yayınlamaya başlamış, güncelleştirmeler güvenliğin yanı sıra donanım üreticileri tarafından dağıtılan güncelleştirmelere yönelik hata düzeltmeleri içermişti.

Hatırlayacağınız üzere Intel’in uzun süre unutulmayacak Meltdown-Spectre açığına yönelik dağıtılan yamalar çok sayıda sistemde yeniden başlatma sorununa yol açmıştı.

KB4494174 > 1809.

KB4494451 > 1803.

KB4494452 > 1709.

KB4494453 > 1703.

KB4494175 > 1607.

KB4494454 diğer Windows 10 sürümleri için.

Ayrıca Bkz. "Windows Defender zararlı yazılım indirmek için kullanılabilir"

Yukarıda Windows 10 sürümleriyle eşleştirdiğimiz güncelleştirmeler eğer uyumlu ise otomatik olarak Windows Update aracılığıyla uygulanacak. Kullanıcıların uyumlu olduğunu düşündüğü yamayı elle kurmaması yönünde uyarıda bulunulmuş.

https://www.windowslatest.com/2020/09/05/windows-10-september-intel-microcode-compatibility-updates/

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