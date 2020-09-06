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    Windows 10 kurulu sistemleri sonraki yapıya hazırlayacak bir yama yayınlandı

    Yazılım devi yeni Windows 10 yapısı öncesinde sistemlerin yükseltme sürecini kolaylaştırması beklenen bir yamayı dağıtmaya başladı. Ek olarak Intel işlemcilerin bazı güvenlik açıkları da kapatıldı.
    4 gün
    8b
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    İşletim Sistemleri
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows 10 kurulu sistemleri sonraki yapıya hazırlayacak bir yama yayınlandı
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    Popüler işletim sistemi Windows 10’a gelecek yeni büyük güncelleştirme öncesinde hazırlıklar başladı. Microsoft yükseltme işlemini iyileştirecek bir yamayı dağıtmaya başladı.

    Windows kurulu sistemler yeni yapıya hazırlanıyor

    KB4577588 sürümlü güncelleştirme ile birlikte yapı 2004 ve önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen 20H2 güncelleştirmesine yönelik olarak bilgisayarınız hazırlanmış olacak.

    Yükseltme deneyimini kolaylaştıracağı açıklanan güncelleştirme içerisinde ne olduğu ise net bir şekilde açıklanmamış. Ek olarak güncelleştirmenin yalnızca Microsoft tarafından yeni yapıya hazır olduğu belirlenen sistemlere sunulduğunu da not düşelim.

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    Intel işlemcili sistemler unutulmamış

    Diğer taraftan Intel işlemcili bilgisayar kullananları ilgilendirecek bir yama da hazırlanmış. Intel işlemcilerde bulunan yeni açıklara yönelik geliştirilen mikrokod güncelleştirmesi ile mavi ekibin işlemcisini tercih eden kullanıcıların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

    Öte yandan Microsoft ilk olarak 2018 yılında Intel işlemciler için mikrokod güncelleştirmesi yayınlamaya başlamış, güncelleştirmeler güvenliğin yanı sıra donanım üreticileri tarafından dağıtılan güncelleştirmelere yönelik hata düzeltmeleri içermişti.

    Hatırlayacağınız üzere Intel’in uzun süre unutulmayacak Meltdown-Spectre açığına yönelik dağıtılan yamalar çok sayıda sistemde yeniden başlatma sorununa yol açmıştı.

    • KB4494174 > 1809.
    • KB4494451 > 1803.
    • KB4494452 > 1709.
    • KB4494453 > 1703.
    • KB4494175 > 1607.
    • KB4494454 diğer  Windows 10 sürümleri için.

    Ayrıca Bkz. "Windows Defender zararlı yazılım indirmek için kullanılabilir"

    Yukarıda Windows 10 sürümleriyle eşleştirdiğimiz güncelleştirmeler eğer uyumlu ise otomatik olarak Windows Update aracılığıyla uygulanacak. Kullanıcıların uyumlu olduğunu düşündüğü yamayı elle kurmaması yönünde uyarıda bulunulmuş.



    https://www.windowslatest.com/2020/09/05/windows-10-september-intel-microcode-compatibility-updates/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Chagotta 3 gün en beğenilen
    Bir windows düşünün ki arka planda çalışan onlarca gereksiz şey ile gelsin.
    Tweaked windows kullanın sistem gecikmesi vb tüm ince ayarlar ile sisteminizi kendine getirin
    Linux tech değindi nihayet,

    https://www.youtube.com/watch?v=nwkiU6GG-YU
    Bir windows düşünün ki arka planda çalışan onlarca gereksiz şey ile gelsin. Tweaked windows kullanın sistem gecikmesi vb tüm ince ayarlar ile sisteminizi ken...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Chagotta 3 gün en beğenilen
    Bir windows düşünün ki arka planda çalışan onlarca gereksiz şey ile gelsin.
    Tweaked windows kullanın sistem gecikmesi vb tüm ince ayarlar ile sisteminizi kendine getirin
    Linux tech değindi nihayet,

    https://www.youtube.com/watch?v=nwkiU6GG-YU
    Yanıtla +4
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    1903 18362.836 da kaldı. Ne yenisini upgrade ediyor, bir de üstüne üstlük birkaç kalite güncellemesi yüzünden çakılıyor, her seferinde güncellemeyi geri almak zorunda kalıyorum. Lenovo G510. Bu MS bu işi ne zaman öğrenecek bilmiyorum. Ben görür müyüm? Onu da bilmiyorum.
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    Windows10 2 gün ilkerinanç
    windows insider, release preview'ü seç. 20H2 19042.508 güncellemesine geçebilirsin böylelikle. bunun en son yayınlanan resmi 2004 19041.508 güncellemesi ile aynı kararlılıkta ve daha fazla özelliği kullanılabiliyor ama.
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    arion (Onur Torun) 4 gün
    Microsoft test ekibini dağıttıktan sonra gelen tüm güncellemelerde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Bu derece çok kullanılan ve bu derece büyük bir firmadan bu kadar basit hatalar görmek üzücü.



    Maalesef gaming alanında windows alternatifi olmadığı için hala tercih sebebi. Aksi olsaydı microsoft kendisini daha fazla geliştirebilirdi, rekabet ortamı da her zaman son kullanıcıyı memnun eder.



    İnşallah updateler Apple gibi cpu frekansından kısıp stabilite yakalamak üzerine değildir.
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    Whitebeard. (burak durmuş) 4 gün
    geliyor gelmekte olan desenize
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    Amore 4 gün
    Intel işlemci açıklarını kapatacam diye extreme edition işlemcimin performansı resmen dip yaptı.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 4 gün yeni yorumcu
    10.nesil ile çok performans verdik birazını geri alalım demiş allıpullu mavili ekip :/Intel işlemcili sistemler unutulmamışDiğer taraftan Intel işlemcili bilgisayar kullananları ilgilendirecek bir yama da hazırlanmış. Intel işlemcilerde bulunan yeni açıklara yönelik geliştirilen mikrokod güncelleştirmesi ile mavi ekibin işlemcisini tercih eden kullanıcıların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
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    V4LKyR 4 gün
    Bende 2004 kurulu ve özellikle WSL2 gayet iyi, yılan gibi.
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