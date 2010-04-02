"Windows 7 uyumlu" sertifikası alan ilk HDTV Toshiba UX600 oldu

Geçtiğimiz günlerde haberini yayınladığımız, Toshiba'nın yeni LED aydınlatmalı HDTV olan UX600 serisi, "Windows 7 Uyumlu" sertifakasına ve logosuna sahip olan ilk HDTV oldu.

Toshiba UX600 serisi HDTV'lerin özellikleri hakkında hatırlatma yapacak olursak; Toshiba UX600 serisi 40UX600, 46UX600 ve 55UX600 adı altında 40 inç, 46 inç ve 55 inç boyutlarda üretileceği duyurulan bir seriydi. UX600 serisi HDTV'lerin 3.000.000:1 kontrast oranı ve 120Hz tazeleme oranına sahip olarak üretilecek. LED aydınlatma bulunan serinin WiFi ve ethernet üzerinden DLNA desteğine de sahip olduğunu belirtmiştik. Toshiba UX600 serisi LED aydınlatmalı HDTV'ler Microsoft'un "Windows 7 Uyumlu" sertifakasına ve logosuna sahip olan ilk HDTV olarak başka bir özellik daha kazanmış bulunuyor.

Toshiba UX600 serisi HDTV'ler "Windows 7 Uyumlu" sertifikası ile Windows 7 "Play To" uygulaması ile uyumlu hale geldi. Toshiba UX600 HDTV serisi bu uygulama sayesinde ev ağı ve DLNA uyumlu cihazlardaki video, müzik ve fotoğraf gib multimedya dosyalarına erişim imkanı kazandı.

Toshiba'nın "Windows 7 Uyumlu" sertifkasına sahip olan LED aydınlatmalı UX600 serisi HDTV'lerin bu ay içinde satışa sunulacağı söylenirken fiyatları şu şekilde oluşuyor:

40UX600 : 1,399$

46UX600: 1,699$

55UX600: 2,499$