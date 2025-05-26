Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’de Teksas eyaleti 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor

    Giderek daha fazla bölge ve ülke, genç ve çocuklarda sosyal medya kullanımını kısıtlamaya gidiyor. Son olarak ABD’de Teksas eyaleti 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor.

    ABD’de Teksas eyaleti 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Teksas eyaletinde, sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalı bir yasa tasarısı gündeme oturdu. Tasarı, 18 yaş altındaki bireylerin sosyal medya platformlarına erişimini tamamen yasaklamayı öngörüyor. Mevzuat, eyalet Senatosu’ndaki komite onayını geçti ve şimdi genel kurul oylaması ile Valilik onayını bekliyor. Teksas Eyalet Meclisi’nin 2 Haziran’da sona erecek olan yasama dönemi bitmeden tasarıya son şeklinin verilmesi gerekiyor.

    Yaş doğrulama zorunluluğu geliyor

    Eğer yasa onaylanırsa, sosyal medya şirketleri kullanıcıların yaşını doğrulamakla yükümlü olacak. Teksas daha önce de, pornografik içerik barındıran internet sitelerine yaş doğrulama zorunluluğu getiren bir yasa çıkarmıştı. Yeni tasarı, sosyal medya hesaplarının da benzer bir denetime tabi tutulmasını istiyor. Üstelik ebeveynler, çocuklarının sosyal medya hesaplarının silinmesini talep edebilecek. Platformların bu talebi 10 gün içinde yerine getirmemesi durumunda ise Teksas Başsavcılığı devreye girerek para cezası uygulayabilecek.

    Teksas, bu düzenleme ile sosyal medya kısıtlamaları konusunda ABD’de en sert adımı atan eyalet olmaya hazırlanıyor. Florida, geçen yıl 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamış, 14-15 yaş arası kullanıcılar için de ebeveyn izni şartı getirmişti. Ancak Teksas’ın önerdiği yasa bu sınırı 18 yaşa kadar çekerek daha da geniş bir kısıtlama getiriyor. Federal düzeyde ise ABD Senatosu, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

    Türkiye'de de benzer adımlar var

    Sosyal medya üzerindeki denetim çabaları yalnızca ABD ile sınırlı değil. Türkiye’de de son yıllarda çocukların dijital ortamlarda korunması amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirildi. 2020 yılında yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte platformlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmiş, ayrıca çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik yaptırımlar artırılmıştı. Bir süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara sosyal medya yasağı için yasal düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Uraloğlu, "13-16 yaş arasındaki bir gencimiz girecekse ailesinin iznine tabi olsun, 13 yaşın altında hiçbir şekilde girmesin diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kibarlı ürünleri kullanıcı yorumları en iyi kablo markaları kırmızı asfalt mokoko nedir şanzıman kulağı arızası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum