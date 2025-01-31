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    Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya yasağı gündemde

    Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süredir tartışılan sosyal medya düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 16 yaş altı için sosyal medya platformları engellenebilir.
    sosyal medya 16 yaş sınırı Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanmamaları gerektiğini açıkça belirten Uraloğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, uzun süredir erişime engellenen Roblox ve Discord'un açılabileceğini belirtti.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 16 yaşın altındaki gençlerimiz, çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz

    Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında bir süredir tartışılan sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı gençlerin ve çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına yönelik isteklerinin olduğunu belirtti. "En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar ve gençler değil, toplumumuz için de sosyal medya çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Konu, çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir. Dünyada bu yaş 13 ve 16 olarak tartışılıyor. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmemesini istiyoruz. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapmak için çalışmamız var." açıklamasında bulundu.

    Yaş sınırı oyun platformlarına da uygulanacak 

    Bakan Uraloğlu, yalnızca sosyal medya platformları değil, Roblox gibi oyun platformlarının da düzenlemeye tabi olacağını söyledi.

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    Mantarın Başı 22 saat önce

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