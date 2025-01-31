Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya yasağı gündemde

Tam Boyutta Gör Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanmamaları gerektiğini açıkça belirten Uraloğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, uzun süredir erişime engellenen Roblox ve Discord'un açılabileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 16 yaşın altındaki gençlerimiz, çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz

Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında bir süredir tartışılan sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı gençlerin ve çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanmasına yönelik isteklerinin olduğunu belirtti. "En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar ve gençler değil, toplumumuz için de sosyal medya çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Konu, çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir. Dünyada bu yaş 13 ve 16 olarak tartışılıyor. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmemesini istiyoruz. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapmak için çalışmamız var." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu: “Discord ve Roblox açılabilir” 11 sa. önce eklendi

Yaş sınırı oyun platformlarına da uygulanacak

Bakan Uraloğlu, yalnızca sosyal medya platformları değil, Roblox gibi oyun platformlarının da düzenlemeye tabi olacağını söyledi.

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16 yaş altı için sosyal medya yasağı gelebilir: Düzenleme yolda