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Meta, Google, TikTok ve X (eski adıyla Twitter), Avrupa Birliği’nin nefret söylemiyle mücadele etmek için hazırladığı yeni taahhütlere destek verdi. Bu kapsamda şirketler, yasa dışı nefret söyleminin önlenmesi ve kaldırılması konusunda daha aktif bir rol üstleneceklerini Avrupa Komisyonu’na ilettiler. Bu yeni taahhütler, Dijital Hizmetler Yasası’na (DSA) uyum sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla güncellenmiş bir dizi gönüllü yükümlülüğü içeriyor.

Hedef; şeffaflık, denetim ve hızlı aksiyon alma

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat ve LinkedIn gibi platformların da aralarında bulunduğu platform devleri, “Çevrimiçi Yasadışı Nefret Söylemiyle Mücadele Davranış Kuralları Plus”ı imzaladı. İsim çok garip olsa da bu, 2016 yılında oluşturulan kuralların bir revizyonu konumunda. Yenilenen kurallar nefret söyleminin tespiti ve azaltılması konusunda şeffaflık, üçüncü taraf gözlemcilerin nefret söylemi bildirimlerinin platformlar tarafından nasıl incelendiğini değerlendirmesine izin verme ve 24 saat içinde “nefret söylemi bildirimlerinin en az üçte ikisini” inceleme taahhüdünde bulunuyor.

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AB Komisyonu Üyesi Michael McGrath, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Nefret ve kutuplaşma, AB değerlerine ve temel haklarına tehdit oluşturuyor; demokrasilerimizin istikrarını baltalıyor. İnternet, nefret söyleminin olumsuz etkilerini artırıyor” dedi. Öte yandan bu tür taahhütler tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve şirketler herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan anlaşmadan çekilebiliyor. Örneğin, Elon Musk, X’in 2022 yılında (o dönemde Twitter adıyla) dezenformasyonla mücadele kurallarından bu şekilde çekilmişti.

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Sosyal medya platformları nefret söylemine karşı mücadele edecek