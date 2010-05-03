Windows 7'li HP Slate projesi iptal ediliyor (?)

Palm'ı alacağını açıklayan HP, uzun süredir beklenen Slate projesini iptal mi ediyor ? iPad'in en güçlü rakiplerinden görülen Slate rüyası Microsoft'un Courier'i gibi doğmadan sona erebilir.

TechCrunch'ın konuyla ilgili kaynağına göre HP, Slate'deki Windows 7 işletim sisteminden yeterince tatmin olmadığı için ürünü iptal etti. Ayrıca HP'nin Windows 7'nin yanı sıra yüksek güç tüketimi ihtiyacından dolayı Intel'in donanım çözümlerine de sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Palm'ı satın almasının ardından firmanın fikri mülkiyetine de sahip olacak olan HP, tabletlerinden düşük güç tüketimli donanımların yanı sıra işletim sistemi olarak sadece mobil yaşam için özelleştirilmiş webOS'e benzer bir türevine yer verebilir.

İlk defa Ocak ayındaki tüketici elektroniği fuarı CES 2010'da Microsoft'un tepe yöneticisi Steve Ballmer tarafından gün yüzüne çıkarılan Windows 7'li Slate'in 2010 yılının ortalarında kullanıcıyla buluşacağı ifade ediliyordu.