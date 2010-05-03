Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Windows 7'li HP Slate projesi iptal ediliyor (?)

9 yıl
9,2b
1
15
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Palm'ı alacağını açıklayan HP, uzun süredir beklenen Slate projesini iptal mi ediyor ? iPad'in en güçlü rakiplerinden görülen Slate rüyası Microsoft'un Courier'i gibi doğmadan sona erebilir.

TechCrunch'ın konuyla ilgili kaynağına göre HP, Slate'deki Windows 7 işletim sisteminden yeterince tatmin olmadığı için ürünü iptal etti. Ayrıca HP'nin Windows 7'nin yanı sıra yüksek güç tüketimi ihtiyacından dolayı Intel'in donanım çözümlerine de sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Palm'ı satın almasının ardından firmanın fikri mülkiyetine de sahip olacak olan HP, tabletlerinden düşük güç tüketimli donanımların yanı sıra işletim sistemi olarak sadece mobil yaşam için özelleştirilmiş webOS'e benzer bir türevine yer verebilir.

İlk defa Ocak ayındaki tüketici elektroniği fuarı CES 2010'da Microsoft'un tepe yöneticisi Steve Ballmer tarafından gün yüzüne çıkarılan Windows 7'li Slate'in 2010 yılının ortalarında kullanıcıyla buluşacağı ifade ediliyordu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
çok yerinde bir karar olur bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Herkes gerçekten süper yorumlar yapmış hepinize katılıyorum.
Sadece eklemek istediğim atom'lu bir platformun tam bir bilgisayar bile olmadığı.
Flash video izleyemiyecekseniz, flashlı sitelerde atlayacaksa, tepkisi düşecekse, oyun oynayamıyacaksanız ne yapacaksınız ?
WinTel şu an için tablet pc'de iPad gibi bir cihazla yarışamaz. Kanımca ilerde gelecek olan Android yada çıkarsa WebOS'lu bir cihazla yarışmasına imkan yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
anlamadığınız tek nokta var işletim sisteminin o kadar önemli olmadığı HP BU KARARLA KONUYU BAŞKA YERE ÇEKİYOR BİRAZ İNCE DÜŞÜNÜN YÜREĞİNİZLE YARGI YAPIN..BAKALIM BUNUN ALTINDAN NE ÇIKACAK TEKNOLOJİDE SRTIK DİYASET GİBİ YÖNETİLİYOR..EN İYİ BULAN DEĞİL EN İYİYİ DÜŞÜNEN KAZANIYOR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreampowder 9 yıl
benim aklıma hp nin "PALM" firmasını geçen günlerde satın alması geliyor. windows7 ile başarısızlığa mahkum olan slate Palm WEBOS ile ipad e rakip bir cihaz haline gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
Defalarca söyledik Windows 7 ile tablet pc yapılamayacağını. HP çok isabetli bir karar vermiş. Böyle çıkarsaydı rezil olacakti iPad'in karşısında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 9 yıl

Erasmus78

Defalarca söyledik Windows 7 ile tablet pc yapılamayacağını. HP çok isabetli bir karar vermiş. Böyle çıkarsaydı rezil olacakti iPad'in karşısında.


Niye öyle diyosun ki. USBsi var. Hem de iki tane.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freedom36 9 yıl
İsabet olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9161 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hp, iPad ve tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl AVEA Merak Edilenleri Cevapladı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim