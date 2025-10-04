HP dünyanın ilk Neo:LED taşınabilir monitörünü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör HP tarafından düzenlenen sonbahar etkinliğinde ofis ortamları için canlılık ve parlaklığa odaklanan ilginç bir monitör modeli duyuruldu. HP Series 5 Pro (514pn) adındaki taşınabilir monitör sektörde bir ilke imza atıyor.

HP Series 5 Pro (514pn) özellikleri ve fiyatı

HP Series 5 Pro (514pn) monitör modeli LG Dispay tarafından geliştirilen Neo:LED panel kullanıyor. Adobe RGB ve Display P3 renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan panel, verimlilik ve profesyonel seviyede renk canlılığı sunuyor. Bunu da IPS paneller ile aynı enerji tüketiminde yapıyor.

14 inçlik bir ekrana sahip olan monitör 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. Oldukça ince kenarları olan monitör dahili bir stand da barındırıyor. Tek bir USB Tip-C kablosu ile çalışan monitörün fiyatı 299$ olarak açıklandı. Satışlar Aralık ayında başlayacak.

