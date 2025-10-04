HP video konferanslar için dev bir monitör duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Genelde büyük ekranlı ve kavisli monitörlerin oyuncu segmenti için satışa çıktığını görüyoruz ancak HP bu ayrıcalığı iş dünyasına da sunuyor. HP Series 5 Pro 49″ firmanın en büyük monitörü olmayı başardı.

HP Series 5 Pro 49″ özellikleri ve fiyatı

HP Series 5 Pro 49 inçlik VA monitör modeli 5120x1440 piksel çözünürlük sunarken iki adet 27 inçlik panelin yan yana eklenmesi gibi bir etki yaratıyor. 1800R kavis çapı olan monitörde 165Hz tazeleme hızı da yer alıyor.

Windows Hello destekli 5MP çözünürlüğündeki web kamerası pop-up tarzında geliştirilmiş. Gizli haldeyken çağrı geldiğinde anlık olarak yükselebiliyor. Bir tane USB Tip-C portundan 140W enerji aktarılabilirken genişleme portları ile de bir merkez haline geliyor. İki adet 5W hoparlörü de bulunan HP Series 5 Pro 49 inçlik monitör modeli 1300$ bandında Kasım ayında satışa sunulacak.



