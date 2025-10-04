Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HP video konferanslar için dev bir monitör duyurdu

    HP Series 5 Pro 49 inçlik video konferans monitörü hem görüntülü görüşme hem de ofis işlemlerini aynı ekranda yapmak isteyenlere büyük bir alternatif sunuyor.   

    HP Series 5 Pro 49″ özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Genelde büyük ekranlı ve kavisli monitörlerin oyuncu segmenti için satışa çıktığını görüyoruz ancak HP bu ayrıcalığı iş dünyasına da sunuyor. HP Series 5 Pro 49″ firmanın en büyük monitörü olmayı başardı.

    HP Series 5 Pro 49″ özellikleri ve fiyatı

    HP Series 5 Pro 49 inçlik VA monitör modeli 5120x1440 piksel çözünürlük sunarken iki adet 27 inçlik panelin yan yana eklenmesi gibi bir etki yaratıyor. 1800R kavis çapı olan monitörde 165Hz tazeleme hızı da yer alıyor. 

    Windows Hello destekli 5MP çözünürlüğündeki web kamerası pop-up tarzında geliştirilmiş. Gizli haldeyken çağrı geldiğinde anlık olarak yükselebiliyor. Bir tane USB Tip-C portundan 140W enerji aktarılabilirken genişleme portları ile de bir merkez haline geliyor. İki adet 5W hoparlörü de bulunan HP Series 5 Pro 49 inçlik monitör modeli 1300$ bandında Kasım ayında satışa sunulacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 19 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 21 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kıyafete yapışan ot nasıl çıkar beylikdüzünden ev alınır mı tv den çıt çıt ses gelmesi evde akü şarj etme tümsekten geçerken gelen gıcırtı sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum