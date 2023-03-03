Wo Long: Fallen Dynasty - inceleme: Çok beğendik

Bu videomuzda Team Ninja'nın yeni oyunu Wo Long: Fallen Dynasty'nin incelemesiyle karşınızdayız. Wo Long: Fallen Dynasty kesinlikle oynanışı sebebiyle denenmesi gereken bir yapım.

Yayıncılığını Koei Tecmo'nun yaptığı, geliştiriciliğini Team Ninja'nnı yaptığı soulslike oyun Wo Long: Fallen Dynasty, 3 Mart'ta çıkışını yapacak. Biz de oyunu yaklaşık 2 hafta önceden oynama fırsatı bulduk ve inceleme videomuzda karşınızdayız.

Wo Long: Fallen Dynasty özellikle oynanış kısmıyla dikkat çeken bir yapım birçok soulslike oyununda olduğu gibi. Elden Ring ve Sekiro esintilerini görebildiğimiz bu oyun kesinlikle Nioh serisinin ardından Team Ninja'nın bu türdeki en iyi yapımı olmuş. Oyuna karşı yine de karışık düşünce de kaldıysanız mutlaka en azından demosunu deneyin. Oyunun ayrıca Xbox Game Pass'te de bulunuyor.

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